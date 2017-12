Schulz chce evropskou federaci; kdo bude proti, má z EU odejít

„V příštích letech půjde o budoucnost Evropské unie,“ míní Schulz, podle něhož už nestačí jen drobné reformy, ale je potřeba najít odvahu k zásadním změnám.

„Chci, aby existovala evropská ústavní smlouva, která vytvoří federální Evropu,“ nechal se slyšet šéf SPD, podle něhož by „Spojené státy evropské“ měly spatřit světlo světa do roku 2025.

Ústavní smlouvu by podle něj měl spolu s občany vypracovat konvent. „A až ji budeme mít, tak musí být předložena v členských zemích (k hlasování). A kdo pak bude proti, ten půjde z Evropské unie pryč,“ představil Schulz svůj poměrně radikální návrh.

Šéfka německé vlády se dnes v reakci na Schulze vyslovila pro to, aby Evropa do roku 2025 silněji spolupracovala v oblastech obrany, vnitřního trhu nebo zahraniční politiky, tak aby ji ostatní brali vážně. „Jsem přesvědčena, že tato akceschopnost by měla stát v popředí, a nikoliv definice cíle, ať už ho budeme nazývat jakkoliv,“ podotkla na tiskové konferenci v Berlíně.

„Evropa je naše životní pojistka,“ podotkl s tím, že národní státy už na řadu úkolů prostě nestačí. Jen spojená a rozhodná Evropa podle něj může čelit klimatickým změnám, daňovým únikům velkých firem nebo terorismu a migraci.

Schulzovy návrhy nejsou nijak nové. Už v letech 2002 až 2003 vytvořil Konvent EU Evropskou ústavu, která ale neprošla referendy ve Francii a Nizozemsku. Euroústavu nahradil posléze jiný reformní dokument - lisabonská smlouva o fungování unijních institucí.

Bývalý šéf Evropského parlamentu v projevu, který byl často oceňován potleskem delegátů, také tvrdě kritizoval vlády Polska a Maďarska. „Podívejte se, co se děje v Polsku, kde jsou naše společné hodnoty systematicky podkopávány,“ poznamenal. I Maďarsko se podle něj stále více vzdaluje od evropského společenství.

Pouze kritická slova našel Schulz také pro protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD), která je podle něj stranou pravicových radikálů, kteří chtějí dělit společnost. „My jsme jejich odpůrci,“ prohlásil.

