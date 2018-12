Vazby na Rusko a ilegální platby. Vyšetřovatelé zvyšují tlak na Trumpa

Jedná se o kauzy spojené s vyšetřováním aktivit bývalého Trumpova osobního právníka Michaela Cohena. Největší pozornost zde vzbuzují kontakty s ruskými činiteli, jež souvisí s podezřením z ruského zasahování do prezidentských voleb v roce 2016. Ve druhém případě jde o platby za mlčení o Trumpově nevěře, jež by znamenaly porušení předpisů o financování předvolební kampaně.

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se zabývá vazbami Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko, podle pátečních soudních dokumentů přišel s novými informacemi. Patří mezi ně přiznání Trumpova bývalého právníka Michaela Cohena týkající se kontaktu v roce 2015 s ruským představitelem, který například navrhl setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ke schůzce ale nakonec nedošlo.

Kromě toho Mueller v pátek zveřejnil podrobnosti o údajném lhaní, kterého se při výsleších dopustil někdejší šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort. Podle Muellera „opakovaně zjevně lhal“, mimo jiné o svých kontaktech s politickým poradcem, který je údajně spojen s ruskými tajnými službami.

Skóre obchodní války: Čína doplácí na Trumpova cla, Spojené státy bohatnou

Z dalších soudních dokumentů vyplývá přesvědčení státních zástupců, že Trump nařídil Cohenovi, aby tajně penězi přiměl k mlčení o jeho nevěře pornohvězdu Stormy Daniels a bývalou modelku časopisu Playboy Karen McDougalovou.

To prezidenta podle prokurátorů vůbec poprvé spojuje s federálním trestným činem, protože veškeré platby, „jejichž účelem je ovlivňování“ v rámci voleb, musejí být uvedeny v přiznání finančních výdajů na kampaň. Ze soudních spisů je přitom zřejmé, že uvedené platby k „umlčení“ žen, které v přiznání uvedeny nebyly, přitom byly provedeny k politickému prospěchu Trumpa.

Prezident vyšetřování označuje za hon na čarodějnice - popírá vazbu na Rusy, stejně jako to, že by něco věděl o uplácení žen Cohenem. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová v reakci prohlásila, že Muellerovo oznámení neobsahuje nic nového ani nic, co by Trumpa poškozovalo. Cohen opakovaně lhal a není žádný hrdina, dodala.

„Prezident je tímto zcela očištěn. Díky!“ napsal k tomu sám Trump na twitteru. Následně také obvinil vyšetřovatele ze střetu zájmů, avšak bez vysvětlení, v čem střet zájmů spatřuje.

Jiného názoru je tábor opozičních demokratů. Páteční soudní dokumenty „popisují vážné a zločinecké pochybení, včetně těžkého porušení zákona o financování kampaní na pokyn prezidenta Trumpa“, uvedla například v prohlášení senátorka za Demokratickou stranu Diana Feinsteinová.

Bizarní výzdoba v Bílém domě: Trumpa obklopují republikánští prezidenti

Přečtěte si také:

Trump myslí na rok 2020. Na znovuzvolení už vybral přes 100 milionů dolarů