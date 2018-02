Stěhování na výročí založení státu Izrael. USA přesunou ambasádu do Jeruzaléma v květnu

Spojené státy plánují přemístit své velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma v květnu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odvoláním na zdroje z americké vlády, které si nepřály být jmenovány. Přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma by vyšel na 70. výročí založení státu Izrael, které připadá na 14. května. Palestinské vedení označilo rozhodnutí za další provokaci.