Americký prezident svým krokem uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout americké diplomaty z Tel Avivu do města, které je kromě židovského náboženství klíčové i pro muslimy a křesťany, rozzuřil Palestince, již začali pálit americké i izraelské vlajky.

Překvapil tím však i řadu americký spojenců, od Indonésie přes Malajsii po Francii a Británii. Rozhodnutí úplně mění dosavadní politiku Spojených států na Blízkém východě.

Američané, kteří žijí v Turecku a Německu, již byli prostřednictvím místních velvyslanectví varováni, aby byli opatrní, rodičům amerických dětí v Jordánsku bylo doporučeno, aby děti neposílali do školy.

Pro teroristickou organizaci Hamás Trumpův krok znamená vyhlášení války.

Rozhodnutí nemá plošné sympatie ani ve Spojených státech. Ministři zahraničí a obrany, Rex Tillerson a James Mattis, se snažili prezidenta od tohoto kroku podle serveru The Hill odradit.

Okamžitý přesun ambasády do Jeruzaléma přitom podporuje jen 16 procent amerických židů. Vyplývá to z průzkumu American Jewish Opinion, jenž se uskutečnil na konci srpna. Naopak 44 dotázaných si přesun nepřeje, 36 procent pak podporuje přestěhování na později po dohodě s Palestinou. Celkem 63 procent Američanů si změnu adresy amerických diplomatů rovněž nepřeje.

Kontroverzní rozhodnutí Trumpa podle serveru Quartz ukazuje, jak je ovlivňován lobbistickými skupinami spíše než americkými voliči. Bohatí dárci prezidentské kampaně, lobbistické skupiny a krajně pravicová křesťanská hnutí mohla rozhodnutí prezidenta výrazně vychýlit ve prospěch Davidova města a nového směru politiky vůči Izraeli.

Jedním z nich je i kasinový magnát Sheldon Adelson a jeho manželka Miriam Ochsornová, kteří patřili mezi největší osobní dárce Trumpa v předvolební kampani. Věnovali mu 86 milionů dolarů (1,9 miliardy korun).

Oba zastávají silně proizraelské názory. Majetek Adelsona Forbes odhadl na 38 miliard dolarů (828 miliard korun). „Existuje teorie, že Miriam je hlavním tahounem v proizraelském řešení těchto otázek,“ uvedl Michael Green, profesor historie na univerzitě v Nebrasce. Sama se narodila v roce 1946 v Palestině, když byla pod britským protektorátem a má „velký ideologický vliv“ na manžela. Díky své štědrosti mohou kdykoliv do Bílého domu zavolat a promluvit si s prezidentem, dodal Green.

Upozorňuje se i na proizraelskou lobby, jež po nástupu Baracka Obamy utrácela miliony dolarů na podporu politiky Izraele, v roce 2016 činily rekord ve výši 20 milionů dolarů. Sice už v roce 1995 Kongres hlasoval pro přesun ambasády do Jeruzaléma, ale zejména z bezpečnostních důvodů k tomu zatím nedošlo.

V rámci komunity amerických židů se jedná o menšinový proud, který žádá, aby USA měly velvyslanectví v Jeruzalémě, uvedl Daniel Kalik z organizace J-Street, jež propaguje mírové řešení v uspořádání mezi Izraelem a Palestinou.

Další nátlak na prezidenta mohly poskytnout křesťanské organizace. Zejména evangelíci, kteří většinově Trumpa volili.

Část z nich si myslí, že je třeba naplňovat slova Písma a ustanovit Jeruzalém jako hlavní město Izraele. „V šestidenní válce židé konečně převzali svrchovanost nad Jeruzalémem. Je to klíčové, pokud jde o biblické proroctví, že udrží nad městem kontrolu,“ radoval se z Trumpova rozhodnutí Pat Robertson, předseda Christian Broadcasting Network.

Reno Omokri, další z televizních páterů, se dokonce zavázal k tomu, že je za Donalda Trumpa ochoten zemřít.

Has @realDonaldTrump fulfilled biblical prophesy by recognizing Jerusalem as Israel’s capital? I have been praying for this day for long and if I supported Donald Trump before, today, I go one step further and declare that I am even willing to take a bullet for him.