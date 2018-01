Svéráz Trumpova vyjadřování. Mé jaderné tlačítko je větší a mocnější než Kimovo, uvedl

„Mohl by mu někdo z jeho vysáté a vyhladovělé země laskavě oznámit, že i já mám jaderné tlačítko, ale je mnohem větší a mocnější než to jeho, a mé tlačítko funguje!“ napsal v úterý Trump na twitteru s odkazem na Kimův pondělní projev. Severokorejský lídr v něm prohlásil, že má na stole stále připravené odpalovací tlačítko, ale jaderné zbraně použije jedině v případě, že by bezpečnost země byla ohrožena. Rovněž vybídl ke zvýšení výroby mezikontinentálních raket a jaderných hlavic a také k jejich rychlejšímu rozmístění.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!