USA odvážejí nejnebezpečnější bojovníky Islámského státu ze Sýrie

Zatím bojovníky takzvaného Islámského státu střeží jednotky syrských Kurdů. Nyní jsou ale terčem tureckých útoků.

List The New York Times píše, že Američané mají seznam až 60 lidí, které chtějí z táborů odvézt. „Odvážíme nejnebezpečnější bojovníky IS pryč a umísťujeme je do zabezpečených míst,“ cituje list prezident Donalda Trumpa. Předtím Trump tvrdil, že odpovědnost za vězně IS ponese Turecko.

Zatím není jasné, co chtějí Spojené státy dělat s těmi, které považují za nebezpečné a odvezou je jinam. Podle newyorského listu je v táborech 9000 bývalých bojovníků IS ze Sýrie a Iráku a 2000 z dalších 50 států včetně západoevropských. Většina z těchto zemí není ochotna tyto lidi přijmout zpět, i když na to naléhali Kurdové i USA.

Známá jsou jména dvou odvezených britských radikálů. Jde o El Shafeeho Elsheikha a Alexanda Koteye. Americké ministerstvo spravedlnosti je chce postavit před soud ve Virginii, protože patřili k britské buňce IS, která se podílela na vraždění západních rukojmích. Jednou z jejích obětí byl americký novinář James Foley. Spojené státy o převoz obou Britů usilovaly už v minulosti, ale Británie tomu bránila, protože Washington nezaručil, že muži v USA nedostanou tresty smrti.

Podle britského deníku The Guardian je nyní v táborech hlídaných Kurdy 90 tisíc mužů, žen a dětí pocházejících z území, na němž v minulosti IS vyhlásil chalífát. Al-Húl je jeden z největších táborů - je v něm 60 tisíc žen a dětí spojovaných s IS a navíc 10 tisíc civilistů, kteří odešli ze svých domovů.

Copak nám pomohli v boji proti Hitlerovi? Kurdy zajímá jen vlastní území, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump ( Autor: čtk )

Podle britského listu ženy bojovníků IS nyní doufají, že zbylé buňky této organizace, které v Sýrii stále jsou, napadnou kurdské stráže a zajatce osvobodí. Tábor se potýká s nedostatkem personálu, v létě tam bylo jen 400 stráží. V zařízení panují špatné hygienické i bezpečnostní podmínky, rebelie jsou tam časté, jeden strážce při jedné z nich podle médií zemřel.

Evropské země, které Trump obviňuje, že odmítají své občany přijmout zpět, chtějí, aby bojovníci IS byli souzeni na místě, kde byli zatčeni. Nejmenovaný evropský představitel podle The Guardianu řekl, že Evropa nikdy nečekala, že by si tyto zajatce převzaly Spojené státy. Neochota přijmout tyto lidi podle něj nepramení z obav z finančních nákladů, ale z toho, že by po repatriaci bylo těžké tyto lidi odsoudit. „Je to záležitost náležitého procesu, domácí soudy odmítnou řešit případy lidí zadržených na bojišti (v Sýrii),“ sdělil tento zdroj.

Washington chce po Evropě přísnost vůči Íránu. Americké firmy tam čile obchodují

