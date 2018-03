Trumpův ekonomický poradce Cohn končí. Nelíbí se mu clo na ocel a hliník

Cohn se stal ředitelem Národní ekonomické rady (NEC) v lednu loňského roku. Vystřídal tehdy Jeffa Zientse, který byl posledním hlavním ekonomickým poradcem prezidenta Baracka Obamy. Před nástupem do funkce v Bílém domě byl nyní 57letý Cohn prezidentem investiční banky Goldman Sachs. Před časem se o něm jistou dobu spekulovalo jako o možném nástupci Janet Yellenové v čele centrální banky (Fed), nakonec se jím ale stal Jerome Powell.

„Bylo mi ctí sloužit své zemi a podílet se na prorůstových hospodářských opatřeních ve prospěch amerického lidu, obzvlášť schválení historické daňové reformy,“ uvedl v prohlášení Cohn, který byl hlavním strůjcem daňové reformy, již na konci loňského roku podepsal prezident Trump. Daňové změny, které začaly platit od ledna, byly nejrozsáhlejší od dob prezidenta Ronalda Reagana, který vládl v 80. letech.

Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely!