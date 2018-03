Zabraňte obchodní válce, způsobí recesi, vyzval šéf WTO členské státy

Americký prezident hodlá tento týden oficiálně oznámit zavedení cel ve výši 25 procent na dovoz ocele a ve výši deseti procent na dovoz hliníku. Evropská komise již varovala, že bude na zavedení těchto cel reagovat protiopatřeními.

„Musíme vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom zabránili pádu prvních dominových kostek (v obchodní válce). Ještě na to je čas,“ uvedl Azevedo. „Ve světle nejnovějších prohlášení týkajících se obchodní politiky je jasné, že nyní existuje mnohem vyšší a reálné riziko spuštění eskalace obchodních bariér po celém světě,“ dodal.

Azevedo již v pátek zdůraznil, že obchodní válka není v ničím zájmu. „Jakmile se vydáme touto cestou, bude velmi obtížné změnit směr. Princip oko za oko nás všechny připraví o zrak a uvrhne svět do hluboké recese,“ uvedl šéf WTO v prohlášení.

Trump minulý týden na twitteru napsal, že pro Spojené státy, které v obchodování s téměř každou zemí přicházejí o miliardy dolarů, jsou obchodní války „dobré“ a lze je snadno vyhrát. V pondělí americký prezident prohlásil, že vznik obchodní války neočekává, ačkoli od nových cel na ocel a hliník nehodlá ustoupit.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!