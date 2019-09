Bezpečnostní poradce Bílého domu Bolton kvůli neshodám s Trumpem skončil ve funkci

„Informoval jsme minulou noc Johna Boltona, že jeho služby v Bílém domě již nejsou potřebné,“ napsal Trump a poznamenal, že mu nicméně za jeho práci děkuje. „S řadou jeho návrhů jsem stejně jako ostatní z administrativy zásadně nesouhlasil, proto jsem Johna požádal, aby rezignoval, rezignaci podal dnes ráno,“ uvedl prezident.

Bolton podle Reuters řekl, že prezidentovi odchod z funkce nabídl ještě v pondělí, ale Trump ho vyzval, aby to nechal na dnešek.

Agentura AP uvedla, že Boltonův konec byl pro mnohé v Bílém domě překvapením. Zhruba hodinu před tím, než Trump o odchodu bezpečnostního poradce informoval, ohlásil tiskový odbor společnou tiskovou konferenci Boltona, ministra zahraničí Mikea Pompea a ministra financí Stevena Mnuchina.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.