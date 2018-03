Nápad, aby po hlavním městě Spojených států pochodovaly tisíce vojáků, prolétávaly stíhačky a projížděla těžká technika, uzrál v hlavě amerického prezidenta Donalda Trumpa loni v červenci, když navštívil Paříž. Účastnil se velkolepé vojenské přehlídky, kterou by rád přenesl i do Washigtonu, i když v americké historii vojenské parády nemají tradici.

Přehlídka ve znamení hvězd a pruhů se má konat 11. listopadu na Den veteránů. Náklady se odhadují mezi 10 a 30 miliony dolarů, uvedl šéf pro rozpočet Bílého domu Mick Mulvaney.

Demonstrace vojenské síly země má tradici kromě Francie také v Rusku, Číně nebo Severní Koreji. Pentagon oznámil, že po Pennsylvania Avenue budou pochodovat vojáci a lehčí technika. Za podpory letectva. Tanky do ulic hlavního města nevyjedou, aby nepoškodily ulice, uvedla stanice CNN.

Jak vypadala přehlídka v Paříži:

Časopis Newsweek náklady na vojenskou přehlídku srovnal s náklady na jídlo pro armádu bezdomovců vojenských veteránů, kteří sloužili v americké armádě a nyní žijí na ulici. Ve Spojených státech žije 40 056 bezdomovců vojenských veteránů, vyplývá ze zprávy ministerstva pro bydlení z konce roku 2017. Meziročně je jich o 1,5 procenta více. Ukazuje to na priority Trumpovy administrativy, uvedl týdeník.

Za deset milionů dolarů by bezdomovci mohli dostat třikrát denně teplé jídlo po dobu dvou týdnů. Propočet přitom bere nejvyšší průměrnou cenu za jídlo neziskové organizace Feeding Amerika, kdy v Oregonu vyjde porce na 5,61 dolarů (116 korun). Například v Texasu to je výrazně méně, 2,04 dolaru (42 korun) za porci.

Samotný Trump ale připustil, že pokud by náklady na vojenské manévry v ulicích Washingtonu byly příliš vysoké, přehlídku by oželel. „Uvidíme, zda to můžeme udělat za rozumné náklady. Pokud ne, neuděláme to. Ale generálové by to rádi udělali, stejně tak jako já,“ řekl žoviálně prezident v únoru pro Fox News. Přehlídka má podle Pentagonu na Den veteránů symbolizovat důležitost ceny svobody.

Trump chce, aby běžní Američané mohli během přehlídky vzdát hold vojákům, kteří nasazují životy za bezpečnost země. Naposledy se vojenská přehlídka konala ve Washingtonu v červnu v roce 1991 po vítězství koalice vedené USA ve válce v Zálivu, po napadení Kuvajtu Irákem. Stála 12 milionů dolarů.

