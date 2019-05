Úplná obchodní válka posune svět k recesi, varují analytici

„Pokud se jednání zastaví, nebude dohodnuta žádná smlouva a USA zavedou 25procentní cla na zbývající dovoz z Číny za zhruba 300 miliard dolarů, vidíme globální ekonomiku směřující k recesi,“ uvádějí analytici. Globální recese podle definice nastává ve chvíli, kdy globální roční ekonomický růst klesne pod 2,5 procenta. V reakci na to Fed podle analýzy sníží do jara 2020 úrokové sazby až na nulu a Čína zvýší své fiskální stimuly na 3,5 procenta hrubého domácího produktu, což odpovídá zhruba 500 miliardám dolarů (11,5 bilionu korun), a svůj cíl růstu úvěrů na 14 až 15 procent ročně.

V rámci mírnějšího scénáře, kdy cla 25 procent na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahuje 200 miliard dolarů, zůstanou v platnosti tři až čtyři měsíce, globální růst zpomalí o zhruba půl procentního bodu na 2,7 procenta. Analytici odhadují, že v tomto případě by Fed mohl snížit úroky o půl procentního bodu a Peking by zvýšil své stimuly na 2,25 procent HDP, tedy 320 miliard dolarů.

Analytici Morgan Stanley rovněž varovali, že investoři by v mnoha směrech mohli podcenit důsledky obchodního napětí. Dopad na americký firemní sektor bude rozšířenější, protože Čína může zavést necelní bariéry obchodu. Vzhledem ke zpomalení globálního růstu, které bude následovat, se zhorší zisky firem ze zahraničních operací a firmy nebudou schopné plně přenést růst cel na spotřebitele. Nepřímý dopad bude také nelineární. Prudké zpřísnění finančních podmínek a nejistota v politice by zasáhla rovněž důvěru firem do takové míry, že by mohly zmrazit nebo omezit kapitálové výdaje, napsala agentura Reuters.

