Trump označil knihu o poměrech v Bílém domu za špínu. Citace v ní jsou prý vymyšlené

„Woodwardova kniha je špína. Nemluvím tak, jak jsem citován. Kdyby tomu tak bylo, nebyl bych zvolen prezidentem. Ty výroky jsou vymyšlené. Autor používá jakýkoli prostředek k ponížení a znevážení. Přál bych si, aby národ získal skutečná fakta - a naše země si vede ohromně!“ napsal v dnešním tweetu Trump.

Woodwardova kniha Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě) se zaměřuje na obavy personálu Bílého domu z prezidentovy nevypočitatelnosti. Obsahuje také jeho údajné hrubé výroky i zesměšňování přízvuku ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse.

