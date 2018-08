Trump se opřel do Googlu. Falšuje výběr zpráv o mně a škodí pravici, tvrdí

„Při zadání 'zprávy o Trumpovi' se na Googlu objeví jenom názory a články prolhaných médií. Jinými slovy, pro mě a ostatní, jde o manipulaci tak, aby všechny informace byly negativní,“ tweetoval dnes Trump před půl šestou ráno místního času.

„Mezi tím ční prolhaná CNN. Republikánská/konzervativní a spravedlivá média jsou vyřazena,“ tvrdí dále prezident. Je zároveň toho názoru, že „96 procent výsledků hledání 'zprávy o Trumpovi' pochází z levicových médií“, což je podle něj velmi nebezpečné. Jak upozornila agentura AP, Trump svůj údaj o 96 procentech nedoložil žádným zdrojem.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...