Trump kritizuje Google. Vyhledávač se mu prý snažil škodit během kampaně

Americký prezident kritiky neušetřil ani šéfa internetového gigantu Sundara Pichaie a znovu vznesl otázku, zda internetový vyhledávač nespolupracuje s Čínou. Trumpův ministr financí Steven Mnuchin nicméně po setkání prezidenta s Pichaiem minulý měsíc konstatoval, že spolupráce Googlu s čínským režimem je „velmi, velmi limitovaná“.

Trump se o prezidentský post bude ucházet i v roce 2020. Google a celou řadu technologických společností opakovaně pranýřuje. Loni například vyhledávač Google kritizoval za údajné potlačování obsahu konzervativních médií při vyhledávání zpráv. Volá po regulaci tohoto technologické odvětví.

Americký prezident Google dále obvinil z „velmi nelegální“ činnosti, ale své tvrzení nijak nepodložil a Bílý dům neoznámil žádné formální kroky proti této technologické společnosti.

@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, and that they...