Tillersona ve funkci ministra zahraničí brzy nahradí šéf CIA Pompeo

Vysoce postavení vládní úředníci prý newyorskému deníku sdělili, že Pompea by měl v čele největší americké rozvědky nahradit senátor Tom Cotton, republikán ze státu Arkansas, který je klíčovým Trumpovým spojencem a odborníkem v otázkách národní bezpečnosti. S novým postem by prý souhlasil.

Trump dal v minulosti několikrát najevo, že není s Tillersonem spokojen. Podle amerického listu je prý ochoten změnu provést. Plán údajně vypracoval personální šéf Bílého domu John Kelly a realizace je naplánovaná na přelom roku.

Praha vyhoví Trumpovi. Pod Hindúkuš pošle víc vojáků

Podle The New York Times se Tillersonův odchod očekává řadu měsíců, sám ministr prý chce odejít až na konci roku a co nejdůstojněji. Přesto by se řadil k hrstce šéfů americké diplomacie, kteří svůj post ztratili velmi brzy.

Původně se podle amerického listu čekalo, že Tillersona nahradí stálá zástupkyně USA v OSN Nikki Haleyová. V poslední době se ale stal favoritem Bílého domu Pompeo, kterého si Trump oblíbil během pravidelných zpravodajských briefingů.

Přečtěte si také: