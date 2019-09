Trikolóra chce zrušit minimální mzdu. Její zvyšování vede k nahrazování práce stroji, varuje Klaus mladší

„Mzda se musí určovat dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,“ řekl Klaus. Hnutí je podle něj proti tomu, aby stát zaměstnavatelům něco nařizoval. „Když uměle zvyšujeme minimální mzdu, nevede to k tomu, že lidé mají mzdu vyšší, ale k tomu, že zaměstnavatelé okamžitě začnou práci nahrazovat stroji nebo jinými úsporami,“ dodal.

Hnutí by také chtělo zvýšit maximální rychlost na dálnicích ze 130 na 150 kilometrů za hodinu a na vybraných silnicích první třídy z 90 na 100 kilometrů za hodinu. „Vycházím z toho, že když jsem byl malý kluk, tak jsme měli trabanta, který z rychlosti, kterou dokázal dosáhnout, což bylo asi 110 kilometrů za hodinu z kopce, měl brzdnou dráhu asi tak kilometr. Teď jezdím autem, které ze stejné rychlosti má brzdnou dráhu asi tak stonásobně menší, plus všechny bezpečnostní prvky. Kvalita dálnic se také pořád zvyšuje,“ uvedl Klaus.

Ve městech Trikolóra zvyšovat povolenou rychlost kvůli bezpečnosti nechce. Kamerové systémy by se ale podle Klause měly přesunout z míst s minimální nehodovostí do středu měst, ke školám či nebezpečným křižovatkám. Hnutí je také pro zavedení maximální hranice pro požití alkoholu u řidičů, vodáků a cyklistů do 0,5 promile. „Člověk má být trestán za to, co způsobí, ne za to, co by způsobit mohl,“ poznamenal Klaus s tím, že ve většině evropských zemí určitá tolerance existuje.

Co se týče změn ve školství, Klaus by byl pro zrušení povinné předškolní docházky. Podle něj většina rodičů i dobrovolně děti v předškolním věku do mateřských škol posílá, ale pokud někdo například z osobních důvodů nechce, mělo by mu to být umožněno. „Myslím, že ta hranice má být nástup do školy, že v šesti letech musí dítě do toho kolektivu přijít,“ uvedl.

Trikolóra ulovila další známé jméno. V Praze jí pomáhá antropolog Budil

Profesor antropologie Ivo Budil ( Autor: Michael Tomeš )

Trikolóra je podle Klause proti agenturám, které nemají přímou kontrolu výkonné složky. Proto by mimo jiné byla pro zrušení nově zřízené Národní sportovní agentury, která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu. „Má to dělat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Maximálně se společnost může usnést, že sport je tak důležitý, že má mít samostatné ministerstvo, ale pak je to pod veřejnou kontrolou,“ řekl Klaus.

Zakladatel hnutí je také odpůrcem evropských dotací, obecně by jejich počet razantně snížil. „Kdyby (peníze) zůstaly v republice, tak republika si v rozpočtu může určit, na co je dá,“ poznamenal. Když byl ředitelem gymnázia PORG v Praze, dostávaly školy peníze na investice podle velikosti, uvedl. „Ředitel se rozhodl, jestli opraví ribstole, vchodové schodiště, na co to využije ve prospěch školy. Teď je situace taková, že tyhle peníze už neexistují, protože daňoví poplatníci je posílají ministerstvu a to je posílá do Bruselu,“ dodal s tím, že následně nemůže při žádosti o dotace škola sama rozhodovat o tom, na co je využije.

