Palčivý nedostatek vody trápí nejvyspělejší africkou zemi kvůli setrvalému úbytku srážek, který na jihu kontinentu evidují již několik let. Vláda uvedla, že pokud město a jeho obyvatelé nebudou na situaci adekvátně reagovat, 22. dubna „zavře kohouty“, protože trubky nebude čím naplnit.

Day Zero (den nula) je podle webu Kapského města stanoven na základě průměrné denní spotřeby vody ve městě v minulém týdnu. Obyvatele samospráva vyzývá, aby snížili spotřebu na 87 litrů na hlavu a den, což je ekvivalent asi čtyřminutové sprchy, uvádí web Quartz. To ale aktuálně dodržuje jen 54 procent obyvatel. Ani disciplína lidí nemusí stačit. Město se snaží zajistit vodu z náhradních zdrojů, kterých se ale v suchem postiženém regionu nedostává.

Čtěte také:

Největší město Jihoafrické republiky vodou zásobuje šestice větších vodních nádrží. Přestože tři z nich jsou naplněny více než z 50 procent (horní nádrž Steenbras dokonce z 90 procent), zdaleka největší nádrž Theewaterskloof jen z 16 procent. Ve výsledku to znamená, že zásoby ve všech nádržích dosahují jen 29 procent kapacity. Průměr roku 2017 přitom činil 44,8 procenta.

Zásobování města vodou ani jeho vodní zdroje nebyly stavěny na to, aby zvládaly sucho trvající několik let. Samospráva tak již zahájila řadu projektů, jako jsou nové vrty pro získání podzemní vody nebo odsolování mořské vody.

„Tohle není hrozící krize, my jsme v hluboké, hluboké, hluboké krizi,“ citoval web deníku The New York Times Anthonyho Turtona, profesora z Centra pro environmentální management z jihoafrické univerzity Free State. Za pravdu mu dávají i klimatické modely, které pro oblast západu Jihoafrické republiky nejsou příznivé. Přídělový systém se tak pro 4milionové město může stát brzy normou.

Přečtěte si: