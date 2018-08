Táhni, vzkázali demonstranti Merkelové v Drážďanech

Kancléřčina vstřícná politika z roku 2015 vyvolala v části německé společnosti odpor a loni dopomohla protiimigrační straně Alternativa pro Německo (AfD) ke vstupu do Spolkového sněmu, v němž je třetí nejsilnější stranou.

„Merkelová musí odejít“ nebo „Táhni“ skandovali ve čtvrtek protestující při příjezdu kancléřky. Nedaleko od nich se shromáždili jejich odpůrci, ale potyčky nebyly hlášeny. Policie nezveřejnila odhady počtu účastníků obou akcí. Podle DPA bylo stoupenců krajní pravice zhruba 300.

Merkelová po jednání s členy frakce CDU v saském zemském sněmu podle DPA řekla, že stát chce na centrální úrovni převzít více odpovědnosti za navracení migrantů. Týká se to podle ní hlavně vydávání pasů. To podle Merkelové nelze nechat na zemských vládách. „Právě vracení je nadále větším problémem,“ připustila kancléřka.

Podle Merkelové je jasné, že „se nemá opakovat rok 2015 a také se opakovat nebude“. Podle ní v Německu kvůli velkému počtu uprchlíků zeslábla důvěra ve schopnost státu si s migranty poradit. „Otázkou je pouze to, jak rychle lze určité věci prosadit. Čas tlačí,“ citovala Merkelovou DPA.

V Sasku se v září příštího roku uskuteční volby do zemského sněmu. Podle průzkumů by CDU měla opět zvítězit, ale na druhém místě by mohla skončit AfD.

Přečtěte si komentář: Záchranář Salvini

Dále čtěte: