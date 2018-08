Merkelová: Kdyby dublinský systém fungoval, do Německa by nepřišel jediný uprchlík

Podle takzvaného dublinského systému by se o migranta měl postarat ten stát EU, na jehož území vstoupí jako první. Tento princip nefunguje, protože kdyby tomu bylo naopak, nepřišel by do Německa jediný uprchlík, uvedla ve Španělsku německá kanclérka Angela Merkelová. Zdůraznila, že uprchlíci jsou problémem celé unie, nikoli jen středomořských států.