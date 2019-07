Stát chce víc času na odpověď na audit o Babišovi. Žádá o prodloužení třicetidenní lhůty

„Ministerstvo je koordinátor odpovědi, a nikoliv její tvůrce. Podklady pro odpověď připravují jednotlivé dotčené subjekty a vzhledem k tomu, že některé z nich požádaly o prodloužení, ministerstvo tento požadavek zprostředkuje vůči Evropské komisi. V srpnu jsou v Evropské komisi prázdniny a není důvod, aby to tam leželo,“ uvedla Dostálová.

Minulý týden přitom Dostálová řekla, že třicetidenní lhůta nebude znamenat problém, protože úředníci, kteří odpověď připravují, nečekali na oficiální překlad do češtiny a pracovali už s původním anglickým textem.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by byl ve střetu zájmů i že by Česku hrozilo vracení peněz.

Podle předsedy opozičních lidovců Marka Výborného jde ze strany ministerstva o záměrné zdržování. „Zdržovací taktika Andreje Babiše pokračuje. Všechno bylo přece komisí tak zfušováno, že to všichni odmítli na první dobrou. A najednou je to složité… A nebo vítězí taktika vysedět vládnutí co nejdéle?“ uvedl na twitteru.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by hrozilo vracení peněz.

Čtěte: Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Premiér Andrej Babiš ( Autor: čtk )

Přečtěte si také:

Agrofert omezí investice, zaměří se na snížení dluhů

Babišův střet zájmů: auditoři EU zkoumají dokumenty ve Státním zemědělském fondu

Andrej I. Nedotknutelný. Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se natahuje

Komentář: Koalice dotačního podvodu

Politika dotací skosila třetinu evropských rodinných farem. Peníze shrábl Agrofert a spol.