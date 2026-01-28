Menu Zavřít

Retro kvíz: Vzpomenete názvy značek, které byly (občas) k mání v době socialismu?

Light
Jana Chuchvalcová
Dnes
Československé retro značky
Autor: Retromuseum Cheb (publikováno se svolením)

Socialistické Československo bylo světem omezeného výběru, zato silných značek. Mnohé výrobky se objevovaly téměř ve všech domácnostech po celé republice a člověk se s nimi setkával prakticky denně – ať už šlo o potraviny, spotřební zboží nebo produkty, na něž se čekalo celé roky. Právě proto se jejich názvy dodnes vybavují s překvapivou lehkostí, i když značky samotné už z pultů dávno zmizely.

Zatímco některé podniky vznikaly jako státní závody s jasným exportním cílem, jiné se snažily uspokojit především domácí poptávku. A ne vždy šlo jen o kvalitu či inovace – často rozhodovala dostupnost, centrální plánování nebo politické priority. Přesto se z řady výrobků staly pojmy, které přežily samotný režim a které dnes fungují jako symboly své doby.

V následujícím kvízu jsme pro vás připravili otázky zaměřené na značky, jež formovaly každodenní život v Československu v období socialismu. Vzpomenete si, co přesně nabízely, odkud pocházely nebo čím byly výjimečné? Jak dobře si pamatujete svět výrobků, které kdysi nechyběly téměř v žádné domácnosti? Na cestu do minulosti se s námi můžete vydat prostřednictvím následujícího kvízu.

A pokud vás kvízy baví, na tomto odkazu naleznete také všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

Další kvízy

Zobrazit všechny

Témata:

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek