Retro kvíz: Vzpomenete názvy značek, které byly (občas) k mání v době socialismu?

Zatímco některé podniky vznikaly jako státní závody s jasným exportním cílem, jiné se snažily uspokojit především domácí poptávku. A ne vždy šlo jen o kvalitu či inovace – často rozhodovala dostupnost, centrální plánování nebo politické priority. Přesto se z řady výrobků staly pojmy, které přežily samotný režim a které dnes fungují jako symboly své doby.
V následujícím kvízu jsme pro vás připravili otázky zaměřené na značky, jež formovaly každodenní život v Československu v období socialismu. Vzpomenete si, co přesně nabízely, odkud pocházely nebo čím byly výjimečné? Jak dobře si pamatujete svět výrobků, které kdysi nechyběly téměř v žádné domácnosti? Na cestu do minulosti se s námi můžete vydat prostřednictvím následujícího kvízu.
