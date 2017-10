STAN odmítli na žádost ANO vyměnit dva středočeské radní

Macháček podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) špatně řídí odbor investic a majetku a radní pro regionální rozvoj Michalik se nedostatečně věnoval dotacím na kotle, kvůli nimž se před úřadem tvořily fronty. Rakušan naopak míní, že oba odvádějí dobrou práci a napadení jsou křivá a účelová. „Náš koaliční partner už dávno jedná mimo formát koalice o jiném uspořádání,“ tvrdí. Petrýl ale řekl, že ANO nic domluveného nemá.

Ve středních Čechách vládnou ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši. Podle kuloárních informací by STAN mohla nahradit opoziční ČSSD. „Víme, že je tam pnutí, a čekáme, jak dopadne koaliční jednání. Pokud budeme osloveni, jsme připraveni jednat,“ řekl ČTK šéf klubu ČSSD Miloš Petera. Radní za ODS Jan Skopeček tuto možnost nechtěl komentovat. „Myslím, že nejlepší model je stávající půdorys koalice. Samozřejmě je rozkymácený, ale uvidíme,“ dodal. Podobně se vyjádřil i náměstek za Nezávislé Středočechy Daniel Marek. „Pro nás je prioritou zachování stávající koalice, pokud to jen trošku půjde,“ uvedl. Nezávislí Středočeši podle něj s nikým nevyjednávají a žádnou nabídku na účast v jiné koalici nedostali.

Pokud by byli Michalik s Macháčkem na nadcházejícím jednání krajského zastupitelstva odvoláni, znamenalo by to podle Rakušana porušení koaliční dohody a konec současné koalice. On ani další radní za STAN Ivo Šanc by v takovém případě na svých funkcích nelpěli. Marek připustil, že se na úterním zastupitelstvu může stát prakticky cokoliv. „Myslím si, že variant toho, jak to dopadne, může být několik. Určitě ne jedna a určitě ne dvě,“ dodal. Současná koalice má v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 44 hlasů. ANO má 16 mandátů, STAN o jeden méně a ODS patří deset křesel. Nezávislí Středočeši, kteří původně kandidovali za TOP 09, mají tři zastupitele. V opozici je ČSSD s 11, KSČM s osmi a TOP 09 se dvěma zastupiteli.

Petera uvedl, že opozice odvolání radních navrhovat neplánuje, ale chce na zastupitelstvu dostat informace o čerpání investičních prostředků. Právě nízké čerpání peněz na investice je Macháčkovi vytýkáno. Macháček dnes však odmítl to, že by plán investic nebyl plněn kvůli němu.

Spor mají zástupci koalice řešit v pátek na dohodovacím řízení. STAN požádali o odklad jednání, podle Rakušana jim nebylo vyhověno. Na schůzku dorazí, i když od ní moc neočekávají. Podle Rakušana jde o „taškařici, aby se mohlo něco silného na adresu STAN říci do médií.“

STAN si podle Michalika nedovedou představit, že by byli součástí jiné koalice než té současné. Jsou připraveni diskutovat o tom, jak v ní setrvat, ale nepřejí si personální změny. STAN tvrdí, že partnerům může vadit i tlak na prosazování transparentnosti. Macháček řekl, že na jaře připravil v duchu koaliční smlouvy návrh změny směrnic, podle nějž mají být všechny zakázky nad 200 tisíc korun zveřejňovány na profilu zadavatele. S návrhem ale neuspěl, pro byli podle něj jen zástupci STAN.

