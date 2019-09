Smrtící ruka: americký jaderný arzenál má řídit umělá inteligence

Hrozba jaderného konfliktu se v posledních letech zvyšuje a vrací se atmosféra z období studené války, kdy si Spojené státy a Sovětský svaz vzájemně hrozily jaderným vyhlazením. V souvislosti s jaderným incidentem v Rusku na pobřeží Bílého moře, o kterém ruské úřady poskytovaly kusé a protichůdné informace, se američtí zbrojní experti obávají nových závodů v jaderném zbrojení. Navíc nebyla obnovena dohoda o likvidaci raket krátkého a středního doletu.

Odborníci na bezpečnost Adam Lowther a Curtis McGiffin v blogu o americké národní bezpečnosti War on the Rocks navrhli prezidentu Donaldu Trumpovi zapojení umělé inteligence do jaderné vojenské doktríny.

Program „smrtící ruka“ by měl zahrnovat možnost, že umělá inteligence provede automatickou odpověď na jaderný útok i v případě, že bude americká populace po útoku eliminována. Prezident by měl mít také volnější ruce při použití jaderných zbraní. Zapojení umělé inteligence má mít především odstrašující účinek.

Byznys s apokalypsou: nové jaderné závody prospívají soukromým firmám

Jaderný útok, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Oba akademici se domnívají, že v Rusku v armádních kruzích mizí strach z jaderné odvety Spojených států, pokud Kreml použije nové jaderné zbraně. „Časový tlak postavil americké vedení do situace, kdy stávající systém nemusí jednat dostatečně rychle,“ napsali. Umělá inteligence by měla znát přístupové kódy k odpálení raket s jadernými hlavicemi. Nastavení systému by mělo vyloučit možnost, že Spojené státy na překvapivý útok nezareagují.

U amerických bezpečnostních expertů nicméně nepanuje shoda na tom, zda zapojení umělé inteligence do obranných systémů zvýší nebo sníží riziko jaderného konfliktu, upozornil web Motherboard.

Myšlenku automatické jaderné odvety odmítají američtí jaderní vědci. Svět by se podle nich mohl změnit ve špatný sci-fi film.

Peter Warren Singer z neziskové organizace New America varoval zejména před návrhem, že by mohl americký prezident použít jaderné zbraně i v případě strategického varování. V této souvislosti připomenul i nápad Donalda Trumpa na použití jaderných hlavic při rozhánění tornád. Pravidla pro použití amerických jaderných zbraní by se neměla měnit.

