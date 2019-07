Východní Evropa a ruské rakety: riziko konfliktu se zvyšuje, obávají se odborníci

Dohodu INF, uzavřenou v roce 1987 mezi USA a Sovětským svazem, vypověděla na začátku února administrativa Donalda Trumpa. Důvodem bylo údajně to, že Rusko tuto dohodu porušuje. Trump kritizoval i to, že smlouva neomezuje použití raket středního doletu Čínou. Spojené státy tvrdí, že Rusko vyvíjí a rozmisťuje střely s označením Novator 9M729 (NATO rakety označuje SSC-8).

Pokud se nepodaří dojednat do 2. srpna nové znění, je ohrožena bezpečnost zejména východní Evropy, shodují se němečtí bezpečnostní experti. „V době, kde se politika zaměřuje na řešení klimatických změn, migrační krizi a krizi EU, se Rusko pod Putinem připravuje na regionální válku v Evropě, kterou chce vyhrát i s přispěním jaderné hrozby,“ prohlásil ředitel bezpečnostního institutu univerzity v Kielu Joachim Krause.

Před změnou vojenské doktríny Ruska varoval i bývalý náměstek generálního tajemníka NATO pro obranou politiku v letech 2013 až 2018 generálporučík Heinrich Brauß. Podle bývalého důstojníka německé armády se Rusko připravuje na vedení války na evropské periferii za použití jaderných i konvenčních zbraní.

Byznys s apokalypsou: nové jaderné závody prospívají soukromým firmám

Jaderný konflikt, ilustrační foto ( Autor: CC0 via Pixabay )

Rakety středního doletu by mohly být rozmístěny zejména v Kaliningradské oblast. Kromě pobaltských zemí a Ukrajiny by v ohrožení byla de facto celá Evropa, včetně Berlína nebo Varšavy, napsal deník Welt am Sonntag.

Jaderné strašení Ruska může ohrozit také rychlost odpovědi Severoatlantické aliance, varoval Brauß. Mohlo by dojít také k politické destabilizaci celé východní Evropy. Německý generál tvrdí, že je nezbytné, aby NATO učinilo protiopatření, jež budou tuto hrozbu neutralizovat. Zejména přesvědčit Moskvu o tom, že nemá v tomto směru vojenskou převahu.

Před možnou eskalací konfliktu varoval i šéf NATO Jens Stoltenberg. Stále doufá, že se do začátku srpna podaří vyjednat s Ruskem nové znění smlouvy omezující použití jaderných zbraní s doletem 500 až 5500 kilometrů. V opačném případě bude mít Rusko odpovědnost za to, že svět bude pro všechny méně stabilní. „Raketový systém Ruska je mobilní a snadno se skrývá. Německá města jako Berlín, Frankfurt nebo Mnichov jsou v jeho dosahu,“ uvedl Stoltenberg.

