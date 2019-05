Schillerová: Pokud Agrofert čerpal dotace neoprávněně, začne daňové řízení

Podle médií dospěl audit Evropské komise k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce podle médií Brusel vrátit zpět. Babiš tvrdí, že žádné zákony neporušil.

„Pokud by bylo i zjištěno porušení rozpočtové kázně, tak my tady máme příslušné orgány, orgány finanční správy. A ty by musely konat a prostě zahájit příslušné daňové řízení,“ řekla. „Ale to je strašně dlouhá cesta. V tuto chvíli my nemáme závěr, který by opodstatňoval takovýto postup,“ uvedla. Případných tlaků na finanční správu se neobává. Poukázala na to, že finanční správa je řadu let nezávislá na ministerstvu financí.

Ministryně dodala, že její úřad obdržel prozatímní a důvěrný materiál v angličtině. Ve čtvrtek se v informačním systému z Bruselu, ke kterému má přístup omezený okruh úředníků, objevil návrh zhruba o 70 stranách. Obsahuje upozornění, že text je důvěrný a slouží k předběžnému seznámení. Schillerová řekla, že tento materiál neviděla a že se jím zabývají odborníci.

Uvedla také, že ministerstvo financí přestalo požadovat proplacení dotací za Agrofert loni na podzim. „My jsme tenkrát dostali dopis, že bude probíhat audit, že se to bude šetřit, abychom přestali tyto platby certifikovat,“ řekla. Politici by podle ní do kauzy neměli zasahovat, konat by měly úřady. „Já sama jako ministryně financí nebudu zasahovat,“ poznamenala.

