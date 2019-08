Rozpočet na sport bude o miliardu korun vyšší, než se plánovalo, oznámil Plaga

Ministr školství Robert Plaga Autor: čtk

Rozpočet na sport v příštím roce by se měl zvýšit o miliardu korun proti původnímu návrhu. Na sport by tak mělo jít zhruba 7,5 miliardy korun, což by bylo o půl miliardy víc než letos. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se na tom v pondělí dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).