Maláčová částečně uspěla. Ministerstvo práce dostane z rozpočtu o 5,9 miliardy korun více

„Ministerstvo práce bude muset pečlivě hospodařit s každou korunou, nebude to jednoduché. Výsledek považuji za slušný kompromis,“ řekla po jednání Maláčová.

Ministerstvo práce by pak mělo ještě letos dostat navíc 800 milionů korun na informační systémy. Částku bude moci využít příští rok. Suma by měla putovat z obsluhy státního dluhu. Podle Schillerové se příští týden v pondělí uskuteční ještě schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Budeme debatovat o technických problémech s experty. Jsem připravena, pokud se příští týden dohodneme, v rozpočtu částku z oblsuhy státního dluhu uvolnit,“ řekla ministryně financí.

Podle Maláčové by její resort mohl v příštím roce dostat pak ještě až 1,3 miliardy korun na navýšení platů, zajištění kybernetické bezpečnosti, investiční pobídky a spolufinancování evropských projektů. „Máme pak pokryto osm miliard z 11 (požadovaných),“ podotkla šéfka resortu práce. O sumě se bude ještě jednat, shoda na ní není.

Podle tabulek k navrhovanému rozpočtu měl mít resort práce na příští rok původně na výdaje o 49,03 miliardy korun víc než letos. Celkem pro něj ministerstvo financí vyčlenilo 676,47 miliardy. Příjmy ministerstva měly podle tabulek činit 564,1 miliardy korun, tedy o 21,45 miliardy víc než letos. Částky se upraví. Změnit se mohou pak ještě při projednávání rozpočtu ve Sněmovně.

Na sociální služby měl resort příští rok původně mít 15,7 miliardy korun, tedy stejně jako v tomto roce. Už letos ale tato suma nestačila a vláda dodatečně posílala do regionů miliardu korun. Podle poskytovatelů péče a zástupců krajů další miliarda ještě chybí. Ministerstvo práce proto žádalo pro příští rok proti návrhu o 3,3 miliardy navíc, dostane 1,86 miliardy. Tato částka zahrnuje dvouprocentní navýšení výdělků. Pokud by kabinet rozhodl o vyšším přidání, tak se podle Maláčové suma zvedne.

Na politiku zaměstnanosti chtěla ministryně získat navíc bezmála 2,8 miliardy, má mít ale miliardu. Podle ní se to dotkne veřejně prospěšných prací. Na investice do počítačových systémů a dalších věcí v navrhovaném rozpočtu podle ministerstva chybělo asi 2,7 miliardy, zatím má úřad jistou půl miliardu. K ní by se ale měl dostat případně ještě letošních 800 milionů. Na investice do sociálních služeb by nově mělo být 400 milionů.

Na ochranu dětí a sociální práci v obcích úřad vyjednal zhruba o půl miliardy méně, než chtěl. Navíc by měl dostat 1,2 miliardy, z toho 220 milionů na sociální práci. Na ni mělo ministerstvo 200 milionů už letos. Proti loňsku je částka poloviční. Radnice si na seškrtání financí stěžovaly, ministerstvo jim nakonec dodatečně posílalo další peníze.

