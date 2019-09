Restart? Visegrád chce společně zmodernizovat tanky

“Dohodli jsme se na užší spolupráci ve vyzbrojování, prvním krokem bude společný nákup munice,” prohlásil ministr obrany Lubomír Metnar, který svolal setkání svých kolegů ze skupiny V4 do Ostravy.

O jaké konkrétní ráže půjde a do jakých zbraní zatím neupřesnil, detaily kontraktu prý nyní ladí vyzbrojovací sekce jednotlivých visegrádských zemí.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak doplnil, že země by se mohly pustit i do společné modernizace tanků T-72. Z toho by mohl profitovat český státní podnik VOP CZ.

Možností je i společné vyzbrojení armád všech čtyř zemí stejnými ručními zbraněmi či výcvik na nových českých podzvukových letounech L-39NG.

Otázkou ale je, jestli se společné nákupy skutečně podaří dotáhnout. V minulosti bylo ve hře několik hromadných kontraktů - od mobilních 3D radarů MADR po vrtulníky -, ale k žádnému nakonec nedošlo. Aktuálním důsledkem tak třeba je, že Praha i Bratislava si zvlášť pořizují radary od stejného izraelského výrobce.

