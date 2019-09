Jádro a uhlí jako udržitelné technologie. Země EU zlomily odpor Německa a Rakouska

„Green Deal“, jak o něm hovořila nová šéfka komise Ursula von der Leyenová, měl ideálně platit už od začátku roku 2020. Vymezil by technologie, jež by byly v rámci EU považovány za udržitelné s ohledem na ochranu klimatu a životního prostředí. Lépe by získávaly financování například od Evropské investiční banky.

Zatím neměly být některé zdroje upřednostňovány vůči ostatním. Francie žádá, aby se do zelených zdrojů započítávalo i jádro, Polsko naopak spoléhá i na uhlí. Zástupci těchto zemí se obávají znevýhodnění svých národních ekonomik.

Při posledním jednání členských zemí Německo, Rakousko a Lucembursko požadovaly, aby ze seznamu zelených technologií vypadlo jádro i uhlí. „To by mohlo přinést peníze do technologií, jež nejsou ani udržitelné, ani zelené,“ citoval prohlášení tří států rakouský deník Die Presse.

Babiš v OSN: Česko si přeje silnou EU. Klimatické závazky musí plnit všechny země

Český premiér Andrej Babiš během projevu na Valném shromáždění OSN ( Autor: čtk )

„Atomová energie není udržitelná energie. Proto Rakousko hlasovalo proti,“ vysvětlil rakouský ministr financí Eduard Müller, proč země hlasovala jako Německo, které se rozhodlo uzavřít všechny jaderné elektrárny do konce roku 2022. Ostatní státy nicméně trojici přehlasovaly. Spuštění celého projektu „zelených investic“ se posouvá minimálně až na prosinec 2022. To může mít dopad na rozvoj udržitelných zdrojů energie v EU, obávají se odborníci v Rakousku.

Původní plán Evropské komise počítal s tím, že se bude investovat do udržitelných technologií 180 miliard eur ročně (4,7 bilionu korun), aby EU splnila klimatické závazky do roku 2030, tedy snížení emisí o 40 procent oproti roku 1990.

