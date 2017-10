Puigdemontova vláda přijde o funkce. Nahradit ji může jedna osoba

Vláda premiéra Mariana Rajoye se již koncem týdne chystá kvůli snahám katalánských separatistů o vyhlášení nezávislosti aktivovat článek 155 španělské ústavy, který umožňuje převzít vedení autonomní oblasti. Očekává se, že Senát, jehož souhlas je k uplatnění článku nutný, umožní Rajoyovi jednat. Podle Sáenzové může vláda poté dočasně jmenovat člověka, který by byl zodpovědný za vládu nad regionem, zatímco jeho současné vedení automaticky přijde o své funkce a platy.

„Pokud ústava zbavuje funkcí Puigdemonta a jeho ministry, přijdou o ně automaticky. Jejich mandáty vyplývají z ústavy, nepocházejí od Boha,“ řekla Sáenzová v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Onda Cero na otázku, zda se katalánské vedení může převzetí svých pravomocí nějak vzepřít.

Katalánští lídři, kteří tvrdě kritizují chystané omezení autonomie, mají podle ní právo přijít na páteční jednání Senátu a vysvětlit své postoje, případně se obrátit na ústavní soud. Madrid však nepřistoupí na jednání, do kterých jdou separatisté s jedinou podmínkou, kterou je vyhlášení nezávislosti, dodala.

Katalánský parlament bude o nezávislosti jednat ve čtvrtek Katalánští poslanci budou ve čtvrtek jednat o jednostranném vyhlášení nezávislosti na Španělsku. Rozhodlo o tom dnes vedení katalánského parlamentu.



Vedení katalánského parlamentu se dnes sešlo v reakci na sobotní rozhodnutí španělské vlády převzít kontrolu nad řízením klíčových katalánských úřadů, které Madrid zdůvodňuje tím, že premiér Carles Puigdemont a jeho vláda porušují zákon snahou o vyhlášení nezávislosti.



„Španělsko jedná jako diktatura. Vnucují nám zákony prostřednictvím soudců a prokurátorů, za pomoci policie a trestných činů vzpoury, aby šířili strach,“ řekl na tiskové konferenci po jednání parlamentního vedení mluvčí nejsilnějšího poslaneckého klubu Společně pro ano (JXSí) Lluís Corominas.

Puigdemont o víkendu prohlásil, že Madrid chystá nejhorší útok na katalánskou autonomii od dob diktatury generála Franciska Franka a chce Katalánce ponížit. Očekává se, že katalánský parlament se ještě tento týden sejde kvůli jednání o jednostranném vyhlášení nezávislosti.

Mluvčí katalánské diplomacie Raül Romeva dnes v rozhovoru s BBC uvedl, že právo rozhodovat o své vládě mají pouze Katalánci a pokud EU dopustí opak, ztratí důvěryhodnost. „Jak se bude moci Evropská unie smířit s touto situací, pokud k ní dojde?“ prohlásil Romeva. „Jak mohou být důvěryhodní, pokud dovolí, aby se to stalo? Mohu vám říci, že lidé a instituce v Katalánsku by to nedovolili,“ řekl.

