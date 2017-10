Z Katalánska chce přesídlit už bezmála 700 firem

Mezi zatím posledními podniky, které se rozhodly z Katalánska odejít, je i přední španělský výrobce šumivého vína Codorníu. Jeho vedení oznámilo záměr přesunout sídlo do regionu Rioja v pondělí. Zdůvodnilo to „nejistou politickou a právní situaci, v níž se nyní Katalánsko nachází“, a zájmem dodržet „závazky vůči zaměstnancům a klientům“.

Šéfka španělského obchodního rejstříku Ana del Valleová dnes oznámila, že od 2. října se rozhodlo přesunout své sídlo z Katalánska do jiných částí Španělska 691 firem. Jen minulý pátek to podle ní bylo 92 podniků a během prvního týdne po referendu z 1. října oznámilo, že odejde asi 540 firem.

Lavinu odchodů spustilo referendum o nezávislosti Katalánska, v němž se většina hlasujících vyjádřila pro odtržení tohoto ekonomicky silného regionu od Španělska. Kromě nejistoty, zda katalánská vláda nezávislost opravdu vyhlásí, přispěl k přesunu firem i dekret španělské vlády, která jím 6. října přemístění sídel usnadnila. Díky dekretu nepotřebuje vedení firem k přesunu sídla souhlas valné hromady akcionářů.

Mezi prvními se rozhodla přesunout své oficiální sídlo z Katalánska do sousední Valencie banka Sabadell, jejíž vedení rozhodlo přesunout oficiální adresu banky do Alicante. Její fyzické ústředí včetně zaměstnanců ale zůstalo v Katalánsku. Podobný krok oznámila finanční skupina CaixaBank, které sídlo přesunula rovněž do Valencie. Banky sídlící v Katalánsku se obávají zejména toho, že by se v případě vyhlášení nezávislosti mohly ocitnout mimo eurozónu.

Záměr přesun sídlo do Madridu oznámilo mimo jiné i vedení vydavatelství Planeta, které ale tak podle deníku El Periódico hodlá učinit až v případě, že katalánská vláda vyhlásí nezávislost. O přesunu sídla svých dvou divizí z katalánské Barcelony do baskického Bilba rozhodlo vedení španělské pobočky pojišťovny AXA. Do Madridu sídlo z Katalánska přesune například i provozovatel dálnic Abertis. Přemístění sídla z Katalánska oznámil i správce vodovodního systému Aguas de Barcelona, který ale uvedl, že jde jen o dočasné opatření.

Objevily se také spekulace o přesunu sídla automobilky Seat z katalánského města Martorell do Madridu. Podle listu El Periódico ale Seat oznámil, že jde o nepravdivé zprávy.

