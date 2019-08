Šance potopit Dukovany: spor o belgické reaktory povzbudil rakouské Zelené

Rozhodnutí belgické vlády prodloužit o deset let životnost jaderných reaktorů, které měly původně skončit provoz v roce 2015, porušilo pravidla Evropské unie.

Soudní dvůr EU uvedl, že belgickému zákonu o prodloužení životnosti jaderných bloků chybělo požadované posouzení dopadů na životní prostředí. Reaktory mohou pokračovat dočasně v provozu v případě, že bude hrozit nebezpečí přerušení dodávek energie.

Toto rozhodnutí přivítali odpůrci jaderné energie v Rakousku. Připomínají podobnost s prodloužením životnosti elektráren Krško a Dukovany. „Tento zásadní rozsudek nám dává nové možnosti vystupovat proti stále nebezpečnějším zastaralým jaderným elektrárnám v našem sousedství,“ nechal se slyšet radní hornorakouské vlády Rudolf Anschober.

Temelín do roku 2060: ČEZ musí získat povolení k dalšími provozu Temelína

Vláda kancléřky Brigitte Bierleinové má podle Anschobera rychle podat stížnost k soudnímu dvoru na elektrárny Dukovany a Krško. Podle něj v obou případech vlády neučinily přeshraniční posouzení dopadů na životní prostředí podle EIA při prodloužení životnosti elektráren. Dukovany mohou vyrábět elektřinu do roku 2035.

Čtyři reaktory byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987 a původní životnost byla 30 let. Po modernizaci to může být 50 až 60 let. Premiér Andrej Babiš navrhl loni v říjnu prodloužení životnosti o dalších deset let. Modernizace reaktoru by vyšla na 20 miliard korun, což je desetkrát méně, než stavba nového zdroje.

Právě tato taktika se nelíbí Anschoberovi. V případě belgických reaktorů jde o to, že jsou v blízkosti nizozemských hranic, a proto je třeba mít také přeshraniční posouzení vlivu na životní prostředí. Dukovany leží 40 kilometrů od rakouské hranice.

Zástupci regionů v Rakousku a Německu požadují po Bruselu, aby legislativně omezil prodlužování životnosti jaderných bloků v zemích EU. Po 40 letech by měly být jaderné zdroje odstaveny. V Evropě je ze 125 reaktorů 72 procent starších 31 let.

