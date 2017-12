Soud zamítl žalobu Holovské na registraci pěti prezidentských kandidátů

Soud ale zároveň zkritizoval ministerstvo vnitra za nesprávný právní názor a konstatoval, že každý poslanec či senátor může napříště podpořit jen jednoho kandidáta, který se bude ucházet o politickou podporu. Protentokrát Petr Hannig, Marek Hilšer, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek zůstávají řádně zaregistrovaní, přestože někteří zákonodárci podpořili dva, anebo dokonce tři z nich. Nikdo z těch, kdo k tomu měli pravomoc, totiž registraci kandidátů řádně a včas nenapadl.

Soudce zpravodaj Josef Baxa poukázal na letitou ústavní praxi, kterou nezpřetrhala ani změna volby z nepřímé na přímou. Nikdy v novodobé české politice nenavrhl jeden zákonodárce více kandidátů na prezidenta. Navíc kdyby neexistovaly žádné limity pro podpisy, mohli by zákonodárci vyslat do boje o Hrad obrovské množství kandidátů. „Narostlo by to do iracionálních rozměrů,“ řekl Baxa.

Podle předsedy volebního senátu Tomáše Langáška může Státní volební komise pokračovat s přípravou lednové přímé volby. Holovská ovšem ještě může podat ústavní stížnost. Problém s vícenásobnými podpisy se teoreticky může znovu dostat na přetřes po volbě, pokud budou její okolnosti přezkoumávat soudy.

Podnikatelka a bývalá místostarostka Prahy 8 Holovská, která sama chtěla kandidovat, se u soudu konkrétně domáhala zrušení registrace Petra Hanniga, Marka Hilšera, Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka a Mirka Topolánka, a to kvůli tomu, že někteří poslanci a senátoři podpisem podpořili více kandidátů. Důvodem odmítnutí podnětu Holovské je to, že se sama nedomáhala u soudu vlastní registrace pro prezidentskou volbu.

Ministerstvo vnitra v duplicitě některých podpisů před nadcházejícími volbami nevidělo problém - na rozdíl od první přímé volby hlavy státu. Tehdy vnitro uvádělo, že poslanci a senátoři mohou podpořit pouze jednoho kandidáta, což také Holovská pokládala za racionální. Nemá podle ní logiku, aby ze Senátu a Sněmovny mohlo díky vícenásobným podpisům snadno vzejít velké množství kandidátů, když občanský kandidát musí nasbírat 50 tisíc podpisů.

První kolo prezidentské volby se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo připadá na 26. a 27. ledna. O hlasy voličů bude usilovat devět mužů. Občanské podpisy nasbírali fyzikální chemik Jiří Drahoš, spisovatel a textař Michal Horáček a prezident Miloš Zeman. S podporou senátorů jdou do voleb diplomat Pavel Fischer, lékař a pedagog Marek Hilšer a expremiér, nyní manažer Mirek Topolánek. Poslanecké podpisy mají producent Petr Hannig (Rozumní), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté) a bývalý šéf Škody Auto, podnikatel Vratislav Kulhánek (ODA).

Sedmičlenný volební senát NSS byl při rozhodování o návrhu Holovské jednotný. Pouze soudce Miloslav Výborný měl odlišné stanovisko k části odůvodnění.

