Zeman je nemocný člověk a slabý prezident, míní Topolánek

Podle Topolánka hlavní důvod velké voličské podpory Zemana je, že se s ním voliči v poslední době nepotkali. Poznamenal, že to nemyslí pejorativně, zároveň dodal, že Zeman je nemocný člověk. V předvolebních debatách podle něj nevystupuje, protože by mu to ubralo podporu. Topolánek míní, že pokud bude Zeman znovu zvolen, nebude schopen plnohodnotně svůj mandát dalších pět let vykonávat.

Sledujte předvolební debatu týdeníku Euro:

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že „pan prezident na zoufalé útoky protikandidátů v zásadě nereaguje“. „Za sebe mohu uvést, že se tímto prohlášením definitivně potvrdilo, že protikandidáti nemají vůbec žádný pozitivní program pro republiku,“ dodal mluvčí.

Jaký je systém prezidentských voleb? Čtěte:

Topolánkovi vadí formát předvolebních debat, kterých se účastní jen osm z devíti kandidátů. Nedostávají podle jeho názoru stejné otázky a nemají možnost se utkat v diskusi. Podle Topolánka to proto je „klouzání po povrchu“. Do začátku prvního kola prezidentské volby se některých z nich už nebude účastnit, dodal.

Přečtěte si rozhovor s prezidentským kandidátem:

Topolánek řekl, že jednou z priorit jeho kandidatury je boj proti rozdělování společnosti. Prezident by podle něj neměl patřit ani do jednoho tábora, musí umět mluvit se všemi a musí umět spojit uměle rozdělovanou společnost. Poznamenal, že prezident by neměl být „ani kývač, ani vítač“. „Zeman ani antizeman žádnou alternativou není,“ podotkl.

Topolánek představil své podporovatele. Jsou mezi nimi bývalý šéf pražské záchranky a někdejší senátor za ODS Zdeněk Schwarz či senátorka ODS a bývalá ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová.

Na Pražském hradě se vystřídalo 11 prezidentů. Podívejte se na přehled

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018: