Přeshraniční strach. Nizozemsko, Belgie a Německo nemají plán pro jadernou havárii

Nizozemsko, Belgie a Německo nejsou dobře připraveny na možnou jadernou havárii v belgických jaderných elektrárnách Tihange a Doel, nizozemské elektrárny Borselle a německé Emsland.

Takový je výsledek studie, kterou provedla nizozemská bezpečnostní rada se sídlem v Haagu. Sousední země potřebují lépe koordinovat své plány v oblasti jaderné bezpečnosti a zlepšit informovanost občanů.

„Rada konstatuje, že na papíře je spolupráce do určité míry upravena, ale pravděpodobně by neprobíhala dobře, pokud by skutečně k jaderné havárii došlo,“ prohlásil předseda rady Tjibbe Joustra.

Zpráva zmiňuje bezpečnostní nedostatky v belgických elektrárnách Tihange a Doel, zdůrazňují německá média. Zprávu ocenili politici v Cáchách, kde panuje strach z belgického jádra už delší dobu a občanům loni na podzim rozdávala radnice tablety jódu.

Městská rada požaduje úpravu plánů civilní ochrany. V případě havárie v Belgii by měli být lidé z města přesunuti na východ. „Okamžitá reakce lidí je nasednout do auta a odjet. Tuto možnost plány civilní ochrany neberou v úvahu,“ řekl Helmut Etschenberg, starosta města Cáchy.

I když nizozemská zpráva uvádí, že pravděpodobnost vážné havárie je nízká, němečtí politici požadují uzavření elektrárny v Tihange. Týdeník Zeit připomenul, že bezpečnost elektrárny je delší dobu zpochybňována. Upozorňuje na výskyt drobných trhlin v tlakových nádobách reaktoru, elektrárna také hlásí opakovaně poruchy.

Rozhlasová stanice WDR a pořad televize ARD Monitor uvedly, že bezpečnostní riziko v elektrárně Tihange je větší, než se dosud uvádělo. Na reaktoru Tihange-1 dochází k takzvaným případům prekurzorů, kdy může dojít „za určitých podmínek“ k vážnějšímu poškození reaktoru, jež skončí roztavením. Bývalý šéf pro jadernou bezpečnost na německém ministerstvu životního prostředí Dieter Majer to hodnotí jako důkaz, že elektrárna má bezpečnostní nedostatky.

Německé ministerstvo dodalo, že veškeré informace o bezpečnosti jaderné elektrárny Tihange má belgický federální úřad pro jadernou regulaci FANC, který posuzuje bezpečnost reaktorů.

Zelená poslankyně v německém parlamentu Sylvia Kotting-Uhlová kritizuje německou vládu, že nežádá podrobné informace po belgické straně o stavu jaderných elektráren. Volá po zastavení dodávek jaderného paliva z Německa do Belgie.

Koncem roku 2016 uzavřelo Německo a Belgie dohodu o výměně informací v oblasti jaderné energetiky. Byla zřízena společná německo-belgická jaderná komise, která se má sejít alespoň jednou ročně.

Premiér spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet z CDU oznámil, že bude důrazně požadovat odpojení elektráren Tihange i Doel. Celkem sedm reaktorů Belgii zajišťuje více než polovinu spotřeby elektrické energie.

