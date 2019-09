Předčasné volby v Rakousku vyhráli lidovci bývalého kancléře Kurze, vyplývá z prognózy

Třetí příčku obsadila se ztrátou zhruba deseti procentních bodů oproti předchozím volbám v roce 2017 protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ) (16,7 procenta).

Čtyřprocentní hranici pro vstup do Národní rady překročili ještě Zelení, kteří od posledních voleb v říjnu 2017 v parlamentu nebyli. Podle prognózy dosáhli dokonce nejlepšího výsledku v dějinách: 13,1 procenta. V parlamentu bude také liberální strana NEOS (7,8 procenta), která rovněž dosáhla rekordního výsledku. Dosud parlamentní strana Nyní dnes čtyřprocentní hranici nepřekonala (1,8 procenta).

Podobnou prognózu jako ARGE zveřejnil také institut SORA, který ji vypracoval pro veřejnoprávní stanici ORF. Podle ní získali lidovci 36,8 procenta, sociální demokraté 22 procent, svobodní 16,1 procenta a NEOS 7,6 procenta. Znatelně se liší prognózy pouze v zisku strany Zelených: podle SORA dosáhla dokonce na 14,2 procenta. Strana Nyní získala jen dvě procenta.

Podle prognózy ORF by většinu v 183členném parlamentu mohla mít vláda lidovců se svobodnými, lidovců se sociálními demokraty, ale překvapivě také koalice lidovců se zelenými. Před volbami se hovořilo o tom, že by lidovci a zelení museli přibrat do trojkoalice také NEOS.

Podle agentury APA je rozdíl mezi výsledkem první a druhé strany s více než 14 procenty největší od druhé světové války. Dosud nejhoršího výsledku SPÖ dosáhla v roce 2013 (26,82 procenta).

FPÖ ztratila oproti volbám v roce 2017 zhruba deset procentních bodů. Podle všeho je voliči potrestali za aféru kolem bývalého předsedy a někdejšího vicekancléře Heinze-Christiana Stracheho, která letos v květnu vedla k pádu koaliční vlády ÖVP a FPÖ. Generální tajemník FPÖ Harald Vilimsky již naznačil, že by strana mohla zamířit do opozice. Voliči podle něj stranu pověřili, aby se pokusila o „nový začátek“.

