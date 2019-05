Politická krize v Rakousku. Kurz vypověděl koalici s FPÖ, země míří k předčasným volbám

Vůdce svobodných dnes oznámil, že odstupuje z obou politických funkcí. Učinil tak kvůli videonahrávce zveřejněné v pátek německými médii, na níž před parlamentními volbami v roce 2017 jedná s údajnou příbuznou ruského oligarchy o politické podpoře pro svou stranu výměnou za zajištění státních zakázek.

Stracheho rezignaci na post vicekancléře Kurz přijal. Novinářům podle agentury APA řekl, že koalici se svobodnými dříve při pochybení FPÖ nevypověděl. „Ale po včerejším (pátečním) videu musím zcela upřímně říci, že co je moc, to je moc,“ prohlásil ministerský předseda.

Strache se na dnešní tiskové konferenci označil za oběť akce tajných služeb, jejichž cílem je svrhnout rakouskou vládu. Zároveň se ale omluvil za svoje chování na schůzce, která se uskutečnila na španělské Ibize předloni v létě, jen několik měsíců před rakouskými volbami. „Bylo to typické machistické chování ovlivněné alkoholem,“ uznal.

Při jednání zachyceném na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky.

Šéfka opoziční Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová už řekla, že předčasným volbám její strana nebude bránit. Zároveň Kurze kritizovala za to, že se svobodnými do koalice vůbec šel. „Nemůže se zbavit zodpovědnosti za selhání a za to, že zemi do této nestabilní situace přivedl,“ řekla veřejnoprávní televizí ORF.

Kurz proti Pellegrinimu. Rakousku vadí dostavba slovenské elektrárny Mochovce

FPÖ, do jejíhož čela se Strache postavil v roce 2005, byla ve vládě s lidovci od předloňského prosince. Strache stranu přivedl zpět do hlavního politického proudu a pod jeho vedením FPÖ zažila úspěch nevídaný od dob, kdy byl jejím předsedou charismatický Jörg Haider, připomněla agentura Reuters. Svobodní ovládají mimo jiné ministerstva zahraničí, vnitra a obrany. Strache se v minulosti snažil vytvořit obraz FPÖ jako umírněné strany, poměrně často se ale na veřejnost dostávají rasistické, xenofobní a antisemitské názory jejích členů.

Německá média tvrdí, že setkání na španělském ostrově bylo zorganizováno jako léčka na Stracheho. Mluví se o tom, že za videem, které podle všeho znamená konec vrcholné politické kariéry kontroverzního politika, stojí německý satirik Jan Böhmermann. O scénách z videonahrávky mluvil už minulý měsíc, když dostal rakouskou televizní cenu Romy.

Před sídlem rakouského kancléře se dnes sešlo asi 5000 demonstrantů, kteří požadovali nové volby.

Skandál kolem Stracheho přišel jen několik dnů před volbami do Evropského parlamentu. Lídr kandidátky FPÖ Harald Vilimsky tvrdí, že aféra prospívá německé křesťansko-demokratické kancléřce Angele Merkelové a šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi.

Podle průzkumů veřejného mínění by volby v Rakousku nyní vyhráli Kurzovi lidovci. Nicméně nezískali by takovou podporu, aby měli v parlamentu většinu. Tu by mohli mít jedině společně se sociálními demokraty (SPÖ). Kurz, zastánce tvrdé protiimigační politiky, má ovšem s SPÖ problematické vztahy.