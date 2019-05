Rakouský vicekancléř Strache zapletený do aféry státních zakázek nabídl rezignaci

Strache na dnešní tiskové konferenci mluvil o špinavé kampani a považuje se za oběť akce tajných služeb s cílem svrhnout vládu. Zároveň se ovšem omluvil za svoje chování na schůzce, která se uskutečnila na španělské Ibize předloni v létě, jen několik měsíců před rakouskými volbami. „Bylo to typické machistické chování ovlivněné alkoholem,“ uznal.

Při jednání zachyceném na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že by žena vydávající se za neteř ruského oligarchy mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky. Se Strachem byl na schůzce také jeho důvěrník Johann Gudenus, nynější šéf parlamentní frakce FPÖ. I on dnes oznámil odchod ze všech politických funkcí.

Strache dnes také uvedl, že ve funkci vicekancléře i stranického šéfa ho nahradí současný ministr dopravy Norbert Hofer, neúspěšný kandidát z posledních prezidentských voleb. Televize oe24 ale tvrdí, že kancléř Kurz odmítá, aby v kabinetu vystřídal Stracheho právě Hofer. Kurzovi lidovci si prý přejí předčasné volby.

FPÖ, do jejíhož čela se Strache postavil v roce 2005, je ve vládě s lidovci od předloňského prosince.

V centru Vídně se ještě před 13:00 SELČ, na kdy byla svolána protivládní demonstrace, sešly stovky lidí. V okamžiku, kdy Strache oznámil svůj odchod z vlády, začali jásat, píše agentura APA.