Předběžné auditní zprávy jsou důvěrné, upozornil Brusel. Týká se to i odpovědi českých úřadů

Premiér Andrej Babiš Autor: čtk

Nynější šetření včetně předběžných zjištění v souvislosti s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle Evropské komise (EK) důvěrné a jeho obsah je potřeba chránit až do uzavření záležitosti. Týká se to i chystané odpovědi českých úřadů. Uvedl to Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s odvoláním na dopis od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI).