Poslanci nezvolili Ondráčka do čela komise pro GIBS

Ondráček obdržel v prvním kole 85 ze 186 odevzdaných hlasů, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Pokud by Ondráček nebyl případně zvolen ani ve druhém kole, v lednu by se uskutečnila volba nová. V případě, že by KSČM chtěla nominovat někoho jiného ze svých poslaneckých řad, musela by Ondráčka z komise úplně odvolat, protože je jejím jediným členem za tuto stranu.

Ondráčkova nominace do čela komise opět vzbudila spory kvůli jeho působení za dob socialismu. Vít Rakušan (STAN) ještě před volbou znovu vyzval klub KSČM, aby nominaci zvážil. Rakušan zdůraznil, že nezpochybňuje Ondráčkovu odbornou erudici, ale předsedou komise by podle něho neměl být člověk, který „vystupoval v roce 1989 s obuškem v ruce proti demonstrantům“. Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek soudí, že KSČM není nejen reformovaná, ale ani reformovatelná.

Kandidaturu Ondráčka naopak hájil předseda komunistické frakce Pavel Kováčik, podle kterého by se poslanci neměli nechat „hnát na barikády hlavním směrem kritického myšlení provokovaného některými prezidentskými kandidáty“. Zjevně tím narážel na výzvy podnikatele a textaře Michala Horáčka. Rovněž předseda KSČM Vojtěch Filip nabádal, aby Sněmovna nesloužila kampani jednoho z prezidentských kandidátů. Zdůraznil, že Ondráček má bezpečnostní prověrku.

Bělobrádek povede komisi pro BIS, Sobotka jednu z delegací

Bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) povede sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) dnes Sněmovna zvolila do čela stálé parlamentní delegace do Středoevropské iniciativy.

Předsedou komise pro práci sněmovní kanceláře se stal Pavel Kováčik (KSČM), který porazil kandidáta Pirátů Ondřeje Profanta. Podle šéfa pirátského klubu Jakuba Michálka tak byly porušeny sněmovní dohody. Předseda KSČM Vojtěch Filip reagoval, že dohoda byla uzavřena bez komunistů a na jejich úkor.

V čele komise pro rodinu bude stát Jana Pastuchová (ANO). Komisi pro kontrolu použití odposlechů povede Tomáš Vymazal (Piráti), komisi pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Karel Krejza (ODS), komisi pro kontrolu pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Miloslav Rozner (SPD). I jeho nominace vyvolala na plénu kritickou reakci. Ondřej Veselý (ČSSD) poukazoval na to, že je odborníkem na kulturu. „Pan Rozner je slušný člověk a nemá žádná negativa z minulosti,“ hájil ho předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Přehled předsedů sněmovních komisí, které dnes do jejich funkcí zvolila Sněmovna Komise Poslanec Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Pavel Kováčik (KSČM) Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová (ANO) Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Tomáš Vymazal (Piráti) Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Karel Krejza (ODS) Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Miloslav Rozner (SPD) Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Vít Rakušan (STAN) Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu František Vácha (TOP 09) Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Pavel Jelínek (SPD)

