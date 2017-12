Sovětské vedení v čele s Gorbačovem chtělo definitivně upadající socialismus postavit na nohy. Hospodářsky i společensky. Už i někteří komunisti si uvědomovali, že valná část obyvatelstva východního bloku jejich proklamacím nevěří a naopak si je vědoma toho, že jsou to jen bezobsažné propagandistické žvásty. Situace byla neudržitelná. Chtěli zůstat u moci, a tak se pokusili o modernizaci společenského zřízení ve vlastní režii.

Příkladem, jak to provést, mohlo být Pražské jaro 1968. To nám však armády spřátelených zemí v čele s Rudou armádou neumožnily dotáhnout do konce, takže nikdo neví, zda by se československým soudruhům ten socialismus s lidskou tváří podařilo vybudovat.

Každopádně v zemích východního bloku byla perestrojka ukončena zlomovým rokem 1989. Komunistické strany v jednotlivých státech ztratily kontrolu nad politickou situací a bratrský Sovětský svaz už nebyl ochoten poskytnout internacionální tankovou pomoc tak, jako v roce 1956 v Maďarsku nebo v roce 1968 v ČSSR. Komunistické režimy byly odstraněny a zdálo se, že perestrojka definitivně skončila v propadlišti dějin.

Jaké byly konkrétní cíle perestrojky? V ekonomické oblasti šlo zejména o to, aby hospodářství bylo i nadále centrálně řízené, ale zároveň začalo respektovat tržní principy. Výroba podle plánu, který se míjel s reálnou poptávkou trhu, byla nesmyslná. Periodicky tak docházelo k výpadkům dodávek základního zboží včetně některých potravin. Namátkou třeba toaletního papíru, dámských hygienických vložek, čočky, okurek atd. Trvalý nedostatek jízdních kol, domácích spotřebičů, nábytku a dalšího zboží byl součástí koloritu. Stejně jako nekonečné fronty, ve kterých lidé přespávali, aby si mohli za čtyři měsíční platy koupit třeba automatickou pračku.

Skutečným cílem perestrojky v politické a společenské oblasti bylo vytvořit zdání větší svobody a demokracie, ovšem bez ztráty reálné moci. Proto byla například občas povolena nějaká neškodná demonstrace či kulturní akce, kterou by předtím nebylo možné legálně uspořádat. Opatrně také začaly být povolovány turistické cesty na Západ, které byly do té doby povolovány převážně jen prověřeným kolaborantům. A i těm jen občas.

Při pohledu na hospodářskou a politickou situaci v České republice to vypadá, že komunisté perestrojku přece jen dokončili. Řadu tradičních velkých českých firem vlastní bývalí komunisté, průnik množin československých miliardářů a bývalých agentů StB je překvapivě velký. Skoro by se dalo říct, že co miliardář, to bývalý komunista a estébák. Naštěstí jsou mezi nimi i mladší ročníky. Těm to ale kazí například majitelé Kofoly nebo Student Agency, kteří zcela nepokrytě fandí novodobé české verzi NSDAP, tedy hnutí ANO.

Situace na politické scéně je ještě horší. Zatímco téměř čtvrtstoletí po roce 1989 platil lustrační zákon, který bránil některým exponentům bývalého komunistického režimu podílet se aktivně na vládnutí, nyní je vše jinak. Prezident Zeman v rozporu s tímto zákonem klidně jmenuje bývalého agenta StB ministrem a brzy i premiérem. Ve vedení Poslanecké sněmovny a jejích výborů se to hemží komunisty v různých barevných mutacích. Poslanec, který jako příslušník pohotovostního pluku VB mlátil v roce 1989 obuškem demonstranty na ulicích, je už jen třešničkou na parlamentním dortu, kterou doplňuje parta anarchistů s dredy, asistenti v maskáčích a poslanec s účesem nápadně připomínajícím květák. Přestože se zločinecká StB nijak nelišila od německého Gestapa nebo sovětské NKVD, být agentem StB už není ostuda. Jak jinak by mohl být i mezi prezidentskými kandidáty minimálně jeden její bývalý agent?

Budoucnost nevypadá růžově, ale spíš rudě. Při podrobnějším pohledu se totiž zdá, že se to komunistům nakonec povedlo. Fungující ekonomiku mají pod kontrolou a politickou situaci přes zdání svobody také. Pokud se nepodaří na post prezidenta zvolit někoho, kdo jim to ještě zvládne pokazit, bude perestrojka dokončena.

