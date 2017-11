Policie znovu požádala Sněmovnu o vydání Babiše a Faltýnka

Sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala ke stíhání v minulém volebním období. Poté, co znovu získali poslanecký mandát v říjnových volbách, však bylo jejich trestní stíhání přerušeno. O jejich vydání nyní bude muset znovu rozhodnout Sněmovna v novém složení.

V ní má nyní hnutí ANO 78 poslanců, v předchozím volebním období jich mělo 47. Pro vydání poslance k trestnímu stíhání je potřeba nadpoloviční většina z přítomných poslanců.

Babiš: Překvapuje mě urputnost policie Babiš je překvapen rychlostí a urputností policie. „Rychlost, s jakou po mně jdou, opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má korupční systém. Jak moc se mě ten starý systém bojí a jak urputně se mě snaží dostat,“ uvedl předseda hnutí ANO.



Postup policie podle něj dokazuje, že jde o čistě politickou kauzu. Krok nicméně považuje za očekávatelný, protože „systém nikdy nespí“. Nevyjádřil se k otázce, zda znovu bude hlasovat pro své vydání.

„Vyšetřovatel dnes poslal žádost o vydání dvou poslanců v souvislosti s dotací na farmu Čapí hnízdo,“ uvedla bez bližších podrobností mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Ke konkrétním jménům poslanců, o jejichž vydání policie žádá, se nevyjádřila.

Babiš i Faltýnek jakékoliv obvinění dlouhodobě odmítají. Kauzu považují za vylhanou a vyfabulovanou. Tvrdili také, že je má poškodit před volbami.

Čtěte komentář Pavla Párala:

Policie kromě Babiše a Faltýnka obvinila kvůli padesátimilionové dotaci dalších devět lidí. Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Čapí hnízdo 2: Babiš nakupoval státní pozemky přes prostředníky

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost podle policie vrátila pod Agrofert.

Okolnosti dotace prověřuje i Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

Poslanci ODS, ČSSD, Pirátů i KDU-ČSL jsou pro vydání Babiše

Předsednictvo KDU-ČSL dnes doporučilo lidoveckým poslanců, aby hlasovali pro vydání Babiše a Faltýnka. První místopředseda strany Marian Jurečka už avizoval, že takto hlasovat bude. „Stejně jako před dvěma měsíci budu hlasovat pro vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Chci, ať je tato kauza vyšetřena a je v ní jednou pro vždy jasno. Mimochodem i proto, že ANO mělo a má ve svém programu k imunitě takový jasný postoj a já tento postoj rád podpořím,“ napsal na twitteru Jurečka. Odkázal na program hnutí ANO z roku 2013, kdy ANO navrhovalo zrušení trestní imunity poslanců.

„Pokud bude žádost stejná jako minule, budu pro vydání,“ uvedl místopředseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Stejně jako při minulém hlasování se zachová i poslankyně ODS Jana Černochová, která vydání obou poslanců v předchozí Sněmovně podpořila. „Budu hlasovat úplně stejně,“ napsala.

„Krok je očekávaný a správný. Situace se od minulé žádosti nijak zásadně nezměnila,“ řekl k policejní žádosti o vydání Babiše s Faltýnkem kandidát Pirátů na místopředsedu Sněmovny Vojtěch Pikal. Bude hlasovat pro vydání, stejně jako zbytek pirátského poslaneckého klubu, který se tak usnesl ihned po svém založení.

Mučedníci politiky. V celé naší historii nebylo nikdy stíháno a souzeno tolik politiků jako dnes

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ale upozornil na to, že na konečný výsledek hlasování o policejní žádosti může mít vliv i podoba mandátového a imunitního výboru, jak ji v pondělí schválila Sněmovna. Bartoš ví, že o vydání bude hlasovat plénum, mnozí poslanci se ale mohou odvolávat na doporučení výboru, ve kterém budou mít většinu ANO a SPD.

Okamura během povolebních vyjednávání řekl, že by poslanci SPD policejní žádost o vydání Babiše s Faltýnkem podpořili. Dnes se k podané žádosti zatím nevyjádřil.

Žádost dostane až nový šéf Sněmovny Policejní žádost směřuje ve Sněmovně k předsedovi dolní komory. Sněmovna ale nyní předsedu nemá, měl by být zvolen ve středu. „Pokud dorazila, tak bude žádost uložena na spisovně a předána nově zvolenému předsedovi,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD), který ve funkci předsedy Sněmovny skončil na pondělní schůzi, kdy se poslanci sešli poprvé v nové sestavě po říjnových volbách.



Zvolený předseda, kterým by se měl stát Vondráček, pak předá policejní žádost mandátovému a imunitnímu výboru. Ani výbor ještě není ustaven, plénum by mělo tento krok učinit podle programu ustavující schůze rovněž ve středu ještě před volbou předsedy dolní komory.



Členové výboru následně žádost posoudí a doporučí Sněmovně, zda mají Babiše a Faltýnka k stíhání vydat, nebo ne. Plénum musí podle jednacího řádu rozhodnout na své první následující schůzi.

Pro vydání poslanců ANO bude pravděpodobně i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Velmi patrně ano, ale nejprve se v mandátovém a imunitním výboru seznámíme se spisem od policie. Pak sdělíme závěr,“ napsal.

Komunisté zatím nechtěli předjímat, jak se k žádosti postaví. „Nevíme, jestli žádost bude stejná jako ta předchozí, počkáme na ustavení a jednání mandátového a imunitního výboru,“ řekl místopředseda KSČM Pavel Kováčik. Do čela výboru KSČM navrhuje svého poslance Stanislava Grospiče.

Výběr událostí kolem dotace na farmu Čapí hnízdo 2006 - Architekt Jiří Javůrek řekl, že v tomto roce začaly práce na projektu přestavby zanedbaného statku na konferenční centrum, uvedl v březnu 2012 web iDnes.cz. V únoru 2006 se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil Babišovi. 1. prosince 2007 - Společnost s ručením omezeným ZZN Agro Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. Únor 2008 - ZZN Agro Pelhřimov se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, majitelé akcií byli od té doby anonymní. 20. srpna 2008- Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo. Červen 2010 - Farma byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Září 2010 - Udělením dotace pro Čapí hnízdo se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala. Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že farma požádala v roce 2009 o jednu platbu dříve, než uhradila příslušnou fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, která včetně penále dosáhla šesti milionů korun. V roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna, firma zaplatila 37.000 korun plus penále. Říjen 2013 - Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného … Nevím, komu to patří.“ V té době Babišovo ANO mířilo za výrazným úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že společnosti půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu. Listopad 2013 - Podle prohlášení Babiše skupina Agrofert převzala „ztrátovou a předluženou farmu“. Babiš to řekl 13. března 2016. Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Podle obchodního rejstříku se sloučila s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu. 29. prosince 2015 - Web Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. 2. března 2016 - Web Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů. 13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O tři dny později, po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, řekl, že majitele zveřejní. 21. března 2016- Web HlídacíPes.org napsal, že u rozhodnutí při čerpání dotace pro farmu stál Babišův „dvorní právník“ Václav Knotek, akcie údajně držel s další právničkou Agrofertu Gabrielou Knapovou. 23. března 2016 - Na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky. 24. května 2017 - Babiš opustil vládu. 26. května 2017 - Na twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která zveřejnila nahrávky Babiše, se objevila auditorská zpráva ministerstva financí o farmě. Dokument dochází k závěru, že nelze prokázat ani vyloučit propojení Čapího hnízda s Agrofertem v době žádosti o dotaci. 10. srpna 2017 - Policie zaslala do Sněmovny žádost o vydání Babiše a Faltýnka. Žádost souvisela s kauzou dotací pro Čapí hnízdo. 6. září 2017 - Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala. 29. září 2017 - Žalobce dostal od policie usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. 9. října 2017 - Babiš a Faltýnek byli obviněni. Oba politici vinu popírají. Babiš uvedl, že proti obvinění podal stížnost. 20. - 21. října - Hnutí ANO se stalo vítězem sněmovních voleb, do dolní komory byli opět zvoleni Babiš i Faltýnek. Prezident Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády. 23. října 2017 - V kauze Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi stíhanými je podle Babiše i jeho manželka, děti a švagr. 24. října 2017 - Výsledky voleb byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Tím bylo i přerušeno stíhání Babiše a Faltýnka, kteří zvolením získali znovu imunitu. Státní zástupce o jejich vydání bude muset požádat znovu.

O kauze Čapí hnízdo dále čtěte: