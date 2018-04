Optimismus ministerstva financí: Slevy na jízdné nepostihnou ostatní rezorty

Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že interpretace tabulky s přesuny peněz je „šílená dezinformace“. Ohradil se proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. „Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol,“ uvedl premiér. Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit.

Podobně reagoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. „Na priority, jako je zmírnění škod způsobených suchem a mrazem, opravy silnic druhých a třetích tříd a kompenzaci slev na jízdné, budou využity prostředky, které jednotlivé kapitoly v letošním roce nestačí utratit,“ uvedl. Opatření nebude mít dopad na financování plánovaných výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani jiných priorit a záměrů resortů, dodal.

Usnesení vlády podle něj vychází z důkladné analýzy čerpání rozpočtovaných výdajů v letošním prvním čtvrtletí. „Připomínáme, že k 1. 1. 2018 představovaly nakumulované nároky z nespotřebovaných výdajů částku 167,6 miliardy korun. To je zároveň částka, kterou jednotlivé resorty stále mohou v případě potřeby nad rámec svého letošního rozpočtu využít. Hovořit v souvislosti s daným usnesením o snížení možnosti vyplácet platy nebo omezovat výplatu prostředků na projekty je tedy zcela absurdní,“ uvedl Žurovec.

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) naopak tvrdí, že například vědě bude kvůli opatření celkem téměř 900 milionů chybět. „Považuji to za potvrzení negativního postoje Andreje Babiše ke vzdělání, vědě a inovacím,“ uvedl šéf KDU-ČSL v prohlášení pro tisk. Na slova, že jde o neproinvestované peníze podle něj nemůže nikdo Babišovi skočit. „Pokud se z nich (peněz pro vědu) něco teď vezme, v dalších letech budou chybět. Nejde o nic jiného než o účetní trik, který se nevyplatí,“ řekl Bělobrádek.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na twitteru napsal, že nespotřebované nároky nejsou reálné peníze, ale jen účetní položka. „Slevy na jízdném naopak reálné peníze jsou a budou chybět v těch položkách, kam by mohly být jinak alokovány,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 Kalousek.

Podle Pirátů Babiš používá nevyužité peníze na populistické dárky místo toho, aby je ministři nějak smysluplně využili na věci ve svých resortech. „Vysílá tak všem jasný vzkaz, že pokud někdo o rozpočtové peníze nechce přijít, musí je všechny utratit do konce účetního období, tedy do konce roku, i kdyby je měl utratit nehospodárně nebo neúčelně. Takto se řídí stát jako firma před krachem,“ uvedl poslanec Lukáš Bartoň.



Nesystémové řešení, shodují se analytici

„Skutečnost, že vláda nebyla schopna spotřebovat rozpočtované výdaje, jak uvádí premiér, není ekonomickým ospravedlněním slevy na jízdném. Uspořené prostředky totiž mohly být vynaloženy ekonomicky účelněji. A to několika způsoby. Prvním je citelnější snížení daní, než jaké vláda navrhuje. Jestliže není schopna spotřebovat rozpočtované výdaje, pak ať sníží lidem daně,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Další možností je podle něj z nespotřebovaných prostředků udělat rezervy rozpočtu, uhradit jimi část dluhu nebo převést do rozpočtu na další rok. „Pokud by uspořené prostředky přešly do rezerv, byly použity na úhradu části dluhu nebo využity v rozpočtu pro další rok, ideálně na investiční výdaje, půjde rovněž o jejich ekonomicky smysluplnější využití, neboť investice na rozdíl od slevy na jízdném vedou k vytváření budoucího celospolečenského bohatství,“ uvedl Kovanda.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška je využití nespotřebovaných výdajů ministerstev na slevy na jízdném nesystémové ze dvou důvodů. „Předně, nespotřebované prostředky měly v převážné míře sloužit k jednorázovým účelům, zatímco slevy na jízdném se plánují jako trvalý výdaj. Za druhé byly nespotřebované výdaje plánovány z podstatné části jako investiční, takže jejich využitím jako dotace domácnostem dochází k přesunu investic do spotřeby,“ uvedl. Dodal, že se taková kritika při současném stavu veřejných financí může zdát malicherná. „Postup se ale může vymstít v době zhoršení ekonomického výkonu,“ dodal.

Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy a zbytek využije na slevy jízdného.

