Sobotka končí ve vysoké politice. V dubnu rezignuje na mandát poslance

Politická kariéra: krátce po ukončení studií byl v roce 1996 poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny na jihomoravské kandidátce ČSSD; byl mj. předsedou rozpočtového výboru, předsedou mandátového a imunitního výboru, předsedou klubu ČSSD a členem organizačního a rozpočtového výboru; od července 2002 do září 2006 byl ministrem financí, byl i místopředsedou vlády pro ekonomiku (2003 až 2004) a prvním místopředsedou vlády (2005 až 2006); od ledna 2014 do prosince 2017 byl předsedou vlády; působil také v komunální politice, byl zastupitelem Slavkova u Brna.