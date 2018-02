Ostře doleva. Chovanec chce vést v čele ČSSD permanentní kampaň

Úřadující šéf Milan Chovanec kandiduje na předsedu ČSSD, protože se podle něj nenašla jiná silná, rozhodná a sjednocující osobnost, která by stranu vedla. Chovanec to uvedl ve dnes rozeslaném dopisu straníkům. Ambici zasednout v příští vládě Chovanec nemá. Sociální demokracie by se měla podle něj programově otočit ostře doleva. V jejím čele by vedl permanentní kampaň.