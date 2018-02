V čele ČSSD má stát vítězný typ, říká Zimola. Chtěl by vyjednávat o účasti ve vládě

Zimola připomněl, že předsednictvo strany ho loni na podzim vyškrtlo z kandidátky do Sněmovny s ohledem na nedořešený případ stavby jeho rekreačního domu v Lipně nad Vltavou. Na protest pak jihočeskou kandidátní listinu opustila řada dalších členů. „Přestože mi i nejbližší říkali, že mi to za to nestojí, tak jsem ze strany neodešel, nezahořkl a také do voleb mlčel, abych snad nebyl obviněn, že nějak můžu za volební výsledek,“ řekl v rozhovoru s ČTK Zimola.

Výsledek voleb, ve kterých ČSSD jako do té doby nejsilnější sněmovní strana získala 7,27 procenta hlasů, však považuje za debakl. „Jen jsem s úděsem sledoval výsledek a čekal, že přijde nějaká reflexe stávajícího vedení. To se bohužel nestalo,“ uvedl. Definitivně se ke kandidatuře rozhodl ve chvíli, kdy ji ohlásil úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec. „Zkrátka jsem si řekl, že když už kolegové ve vedení nemají dostatek reflexe a znovu se chtějí ucházet o vedení, že do toho půjdu,“ vysvětlil.

Straníkům chce na sjezdu v Hradci Králové, který se bude konat příští neděli, nabídnout alternativu. „Zjednodušeně řečeno alternativu vítězného typu. Navzdory všem škatulkám a nálepkám, které mi mediálně byly přiřknuty, tak je nezpochybnitelné, že ve všech volbách, ve kterých jsem dosud kandidoval, jsem zvítězil,“ řekl. ČSSD přitom podle něj potřebuje ukázat, že může myslet na vítězství a postavit kvůli tomu do svého čela vítězné typy lidí.

Zimola je zastáncem toho, aby o koaličních jednáních, toleranci vlády či setrvání ČSSD v opozici rozhodli členové strany. „Nemělo by rozhodovat jen úzké vedení naší strany, ale členská základna,“ řekl. Konat by se podle něj mohlo například stranické referendum, aby se mohl vyslovit co nejvyšší počet straníků. V ČSSD totiž zaznívají názory, aby sociální demokracie setrvala v opozici, ale i ty, aby za důstojných podmínek s ANO spolupracovala a měla tak možnost prosazovat svůj program.

„Můj osobní názor je ten, že smyslem každé politické strany by mělo být prosazování programových cílů,“ řekl Zimola. Prosazovat zájmy 368 tisíců voličů, kteří ČSSD v posledních sněmovních volbách zbyli, je podle něj výrazně snazší z vládní úrovně. Sociální demokracie by však nesměla být k kabinetu doplňkem. „Pokud spolu chtějí dva partneři spolupracovat, nemůže tam vládnout dominance jednoho nad druhým,“ vysvětlil.

Ohledně Babiše, který čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda, trvá Zimola na presumpci neviny. „Andrej Babiš nebyl pravomocně odsouzen, pohlížím na něj jako na nevinného. Ale zároveň říkám, že je odpovědností ANO jako vítěze voleb, koho navrhne na post předsedy vlády, je to povinností i právem vítěze,“ řekl. I v minulosti Zimola začínal koaliční vyjednávání dohodou, že všechny strany budou respektovat personální rozhodnutí ostatních. „Nehovořil bych ANO do toho, koho navrhne na jakýkoliv post, je to právem vítěze voleb, ale i jeho plnou odpovědností s ohledem na zájmy České republiky,“ dodal.

Bývalý jihočeský hejtman tvrdí, že policie nezahájila jeho stíhání. Vyšetřování kauzy kolem stavby jeho rekreačního domu v Lipně nad Vltavou podle jeho informací kriminalisté v nejbližší době zastaví. „Podle sdělení, které mám od krajského úřadu, se blíží ukončení vyšetřování s tím, že se žádný trestný čin údajně nestal,“ uvedl předseda jihočeské ČSSD.

