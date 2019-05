Organismy na dně oceánu mohou léčit i rakovinu. Kvůli těžbě jim hrozí zánik

Mikrobiolog Mathew Upton z britské univerzity v Plymouthu zkoumá mikroby v mořských houbách, jež žijí hluboko na dnech oceánů. V laboratoři objevil, že umí velmi dobře likvidovat patogenní bakterie, které jsou rezistentní vůči běžně dostupným antibiotikům. Nové léky by mohly zachránit tisíce pacientů, kteří umírají na bakteriální infekci.

Unikátní je například bakterie žijící 700 metrů pod hladinou v oblasti Rockall v severovýchodním Atlantiku. Dna oceánů podle něj i dalších odborníků skrývají velké množství organismů, jež dosud lidstvo nezná, a mohou se uplatit při vývoji nových léků.

Nejen jako antibiotika ale také při léčbě rakoviny. Vědci se ale obávají, že těžební horečka může tyto organismy nevratně poškodit.

„Zkoumáme bioaktivní materiály v mořích a oceánech, abychom zjistili, zda se dají využít pro medicínské účely, než je navždy zničíme,“ skepticky poznamenal Upton. Spolu s kolegy požaduje, aby byla alespoň dočasně zakázána těžba na dnech oceánů, než budou dostatečně prozkoumány organismy žijící ve velkých hloubkách.

Jejich využití může být v dlouhodobém horizontu pro lidstvo důležitější a ekonomicky výhodnější než těžba vzácných kovů. Mikrobiolog připomíná, že může trvat až deset let, než se podaří vyvinout nové účinné antibiotikum.

Zlatá horečka zachvátila dna oceánů. Bojuje se o vzácné kovy

Komerční podmořská těžba se ale může rozšířit dříve. Mořská dna zaujímají většinu plochy zeměkoule a obsahují bohaté zásoby například niklu nebo kobaltu, jež přesahují zásoby na souši.

Mezinárodní úřad pro mořské dno (ISA) dosud poskytl 29 licencí pro podmořský průzkum. I když zatím neudělil povolení k těžbě, firma Global Sea Mineral Resources se sídlem v Belgii uvedla, že se začátkem těžby počítá do roku 2026. Mezinárodní regulaci těžby by měla ISA přijmout do konce roku 2020.

Ochránci přírody tvrdí, že regulace nebude dostatečná, aby ochránila ekosystémy na dnech oceánů. Žádají, aby byl zákaz těžby vyhlášen alespoň na příštích deset let. Kristina Gjerdeová z Mezinárodní unie pro ochranu přírody zdůraznila, že neexistují žádné záruky, že regulace vydaná ISA skutečně ochrání podmořskou přírodu.

Organizace Greenpeace varuje před tím, že těžba na dnech moří způsobí ekologickou katastrofu srovnatelnou s kácením deštných pralesů. Oceány totiž pohlcují velké množství oxidu uhličitého podobně jako pralesy. Louisa Cassonová z Greenpeace prohlásila, že těžařské firmy nemohou zaručit, že nedojde k poškození křehkých ekosystémů. Kritizovala udělení licence pro průzkum mořského dna pro Polsko v oblasti, která je chráněna organizací UNESCO.

Šéf organizace ISA Michael Lodge ale zdůraznil, že nebude povolena žádná podmořská těžba nerostů, dokud nebude s podmínkami regulace souhlasit všech 168 členských zemí.

Dále čtěte:

Politická superstar Ocasio-Cortezová o klimatické změně: Máme ještě rodit děti?