Onderka: ČSSD bude ve vládě, dokud to bude možné

Zleva předseda ČSSD Jan Hamáček a poslanci Roman Onderka a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Autor: čtk

ČSSD zůstane podle svého statutárního místopředsedy Romana Onderky ve vládní koalici s hnutím ANO, dokud to bude možné. Vládu by opustila v případě odsouzení premiéra Andreje Babiše (ANO) trestně stíhaného v souvislosti s údajným dotačním podvodem. Zvažovala by to, kdyby kauzy ministerského předsedy překryly smysl fungování kabinetu, v němž ČSSD prosazuje svůj program. ČSSD podle Onderky nechce odchodem z vlády vyklidit pole SPD Tomia Okamury.