Okamura nepřiznal transakce za 15 milionů. Účetní udělala chybu, brání se

Předseda a poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura v majetkovém přiznání za loňský rok neuvedl finanční transakce v hodnotě zhruba 15 milionů korun. Napsal to dnešní deník Dnes. V dokumentu neuvedl prodej bytu na pražských Vinohradech za deset milionů korun ani bankovní úvěr až do výše pěti milionů korun. Všichni poslanci přitom mají ze zákona povinnost přiznávat veškeré příjmy i závazky. Okamura odmítá, že by něco úmyslně zamlčel. Přiznání mu prý vyplňuje účetní.