Odborům se nelíbí změny v ČD, jsou prý neopodstatněné. Budou jednat s Ťokem

Řídící výbor ČD odvolal z devítičlenné dozorčí rady jejího předsedu Milana Ferance (ANO) a další čtyři členy. Novým předsedou by se měl stát bývalý ministr dopravy Petr Moos, kterého Ťok navrhl do čela rady. Obměněná dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na management podniku. Do něj se budou moci přihlásit i stávající členové představenstva, kteří jsou ve funkcích čtyři roky.

Ministr dopravy nynějšímu vedení podniku vyčítá především pomalou liberalizaci veřejné dopravy na železnici. S tím ale odboráři nesouhlasí, podle nich jde o zástupný problém. Liberalizaci by měl nastavovat stát a management ČD by při tomto procesu měl pouze hájit zájmy firmy, říkají odboráři.

Přečtěte si komentář: Rybí hlava na kolejích

Odboráři ve společném prohlášení adresovaném ministerstvu kritizovali i způsob jmenování nové dozorčí rady. Je podle nich složena tak, aby její členové byli ve shodě s Ťokem. Nelíbí se jim ani okamžité zadání ministra vypsat výběrové řízení na nový management. Nová dozorčí rada měla podle odborů nejprve dostat čas k vlastnímu rozhodnutí.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, jsou novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof. Členy rady zůstávají Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a dopravní odborník Vojtěch Kocourek.

Dále čtěte: